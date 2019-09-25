Новости

В Норвегии загорелся российский траулер 12:52
В Беларуси проходят Дни исторической и духовной общности 12:40
В КБР нашли наконечники копий возрастом более 70 тысяч лет 12:32
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 12:30
80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки 12:30
Зеленский назвал человека, который может на него давить 12:29
Посол РФ: У Балкан огромный потенциал для развития религиозного туризма 12:28
В бассейне пермской сауны мальчик отравился парами хлора 12:23
Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда 12:22
Создатель Рэмбо пришел в ярость от "Последней крови" 12:20
Чем удивят белорусов сокровища из музея Азова 12:17
На улицах Петербурга заметили бродячую лошадь 12:12
В США предложили опасный способ перехвата ракет "Циркон" 12:08
На ВДНХ покажут детенышей азиатской кошачьей акулы 12:06
Исследователи опровергли миф о "независимости" кошек 12:06
В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу 12:03
В Якутии задержали наркоторговца с Украины 12:03
Окей, Лаура: Skoda представила конкурента "Алисы" 12:03
Матвиенко: Правительство поддержало проект о запрете клеток в судах 11:57
К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов 11:56
Сын и племянник Михаэля Шумахера выступят в гонках в Сочи 11:56
В Китае открылся самый большой в мире аэропорт 11:51
Знаток Михаил Скипский поддержал Александра Друзя 11:48
Сведения об упавшем на Ставрополье самолете не подтвердились 11:48
Новак примет участие в "Российской энергетической неделе" 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 12:28
Рубрика: В мире

Посол РФ: У Балкан огромный потенциал для развития религиозного туризма

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. Фото: Александр Борисов Посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. Фото: Александр Борисов
Посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. Фото: Александр Борисов

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины (БиГ), городе, именуемом не иначе как "балканский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад, 25 сентября открылась конференция "Религиозный туризм и теология".

Фото: Александр Борисов
Почему Сараево называют "балканский Иерусалим"

"Отрадно, что представители различных мировых конфессий и разных стран, включая Россию, откликнулись на приглашение организаторов, - отметил в своей приветственной речи посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. - Это доказывает, что вопросы современного религиозного туризма требуют комплексного подхода".

"И в самом названии мероприятия "Религиозный туризм и теология", возможно, частично заложен ответ на эти вопросы: только совместные усилия теологов, руководителей паломнических служб, гидов, соответствующих министерств, руководителей учебных заведений, экономистов, менеджеров, историков искусств, архитекторов позволят популяризировать религиозный туризм, при этом не нарушив привычный уклад святых мест", - добавил он.

Иванцов подчеркнул, что важную роль в развитии религиозного туризма имеют сотрудничество профильного министерства с частным сектором, а также взаимодействие бизнес-кругов страны, куда едут, с государством, из которого идет туристический поток.

"А для адекватного удовлетворения запросов туристов в каждой стране в учебных заведениях должны быть подготовлены профессиональные кадры: теологи, гиды, менеджеры, которые бы работали сообща, - констатировал он. - И один из таких форматов общения - подобные конференции, где происходит обмен опытом".

"Как представитель многоконфессиональной страны могу утверждать, что развитие религиозного туризма разрушает мифы. Оказываясь в святом месте, будь то церковь, мечеть, синагога или буддистский храм, паломник или просто турист, который интересуется религией, открывает для себя новый мир, интересные идеи, знакомится с традициями других народов, что, несомненно, способствует росту уважения и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий и различными народами", - заявил дипломат.

Посол РФ в Скопье: Македонцы стремятся изучать русский язык

Иванцов считает, что необходимо взаимодействие представителей конфессий на институциональном уровне, к примеру в виде Межрелигиозных советов.

"Их деятельность носит просветительский характер, направленный на повышение уровня толерантности, борьбу с проявлениями религиозной нетерпимости, сохранение и восстановление духовно-исторического наследия, развитие межкультурных связей. У Боснии и Герцеговины и Балкан в целом есть огромный потенциал для дальнейшего развития религиозного туризма, и я уверен, что большее информирование о различных религиозных местах позволит вывести его на более высокий уровень", - сказал он.

Посол также поблагодарил Колледж туризма и менеджмента города Кониц, в особенности профессора Марианну Шечибович, за организацию этого научного мероприятия.

В мире Европа Босния и Герцеговина Общество Религия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Палата представителей США начнет импичмент Трампу
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты