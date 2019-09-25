Посол РФ: У Балкан огромный потенциал для развития религиозного туризма

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины (БиГ), городе, именуемом не иначе как "балканский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад, 25 сентября открылась конференция "Религиозный туризм и теология".

"Отрадно, что представители различных мировых конфессий и разных стран, включая Россию, откликнулись на приглашение организаторов, - отметил в своей приветственной речи посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. - Это доказывает, что вопросы современного религиозного туризма требуют комплексного подхода".

"И в самом названии мероприятия "Религиозный туризм и теология", возможно, частично заложен ответ на эти вопросы: только совместные усилия теологов, руководителей паломнических служб, гидов, соответствующих министерств, руководителей учебных заведений, экономистов, менеджеров, историков искусств, архитекторов позволят популяризировать религиозный туризм, при этом не нарушив привычный уклад святых мест", - добавил он.

Иванцов подчеркнул, что важную роль в развитии религиозного туризма имеют сотрудничество профильного министерства с частным сектором, а также взаимодействие бизнес-кругов страны, куда едут, с государством, из которого идет туристический поток.

"А для адекватного удовлетворения запросов туристов в каждой стране в учебных заведениях должны быть подготовлены профессиональные кадры: теологи, гиды, менеджеры, которые бы работали сообща, - констатировал он. - И один из таких форматов общения - подобные конференции, где происходит обмен опытом".

"Как представитель многоконфессиональной страны могу утверждать, что развитие религиозного туризма разрушает мифы. Оказываясь в святом месте, будь то церковь, мечеть, синагога или буддистский храм, паломник или просто турист, который интересуется религией, открывает для себя новый мир, интересные идеи, знакомится с традициями других народов, что, несомненно, способствует росту уважения и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий и различными народами", - заявил дипломат.

Иванцов считает, что необходимо взаимодействие представителей конфессий на институциональном уровне, к примеру в виде Межрелигиозных советов.

"Их деятельность носит просветительский характер, направленный на повышение уровня толерантности, борьбу с проявлениями религиозной нетерпимости, сохранение и восстановление духовно-исторического наследия, развитие межкультурных связей. У Боснии и Герцеговины и Балкан в целом есть огромный потенциал для дальнейшего развития религиозного туризма, и я уверен, что большее информирование о различных религиозных местах позволит вывести его на более высокий уровень", - сказал он.

Посол также поблагодарил Колледж туризма и менеджмента города Кониц, в особенности профессора Марианну Шечибович, за организацию этого научного мероприятия.