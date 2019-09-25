Посол РФ в Скопье: Македонцы стремятся изучать русский язык

В 2019 году на курсах русского языка в Скопье и Охриде обучалось в общей сложности 550 человек. Всего же со дня открытия Русского центра за три года их посетили более 1100 человек, что свидетельствует о серьезном интересе граждан Республики Северной Македонии (РСМ) к русскому языку. Об этом сообщил посол России в РСМ Сергей Баздникин на вручении сертификатов слушателям курсов русского языка Русского центра при Университете имени Святых Кирилла и Мефодия.

"Сердечно поздравляю всех 37 выпускников с успешным завершением очередного учебного цикла, - заявил дипломат. - Особая признательность преподавателю филиала курсов Русского центра в городе Охрид Елене Сергеевне Обуховой за проявленные ей высокие профессиональные качества, ответственный и вместе с тем творческий подход к организации учебного процесса. Искренне признателен директору Русского центра, почетному консулу России в городе Охрид профессору Велимиру Стойковскому, мэрии общины Охрид и лично мэру Константину Георгиевскому, директору школы "Христо Узунов" Оливие Пирузевой-Яневой, благодаря усилиям и поддержке которых успешно продолжается этот важный гуманитарный проект. Курсы - уникальная возможность для жителей города Охрид не только выучить русский язык, но и прикоснуться к духовному богатству и тысячелетней культуре России и тем самым обогатить свою личность и внутренний мир, равно как и обрести важное конкурентное преимущество в своем карьерном росте".

Посол констатировал, что русский язык - это язык мировой литературы, музыки, науки, передовых технологий, космических исследований, официальный язык самой большой страны мира, один из официальных языков ООН и других международных организаций.

"И одновременно язык, который вобрал в себя духовное наследие святых братьев Кирилла и Мефодия, являющееся фундаментом нашего общего культурного кода, - отметил он. - Со своей стороны посольство и Россотрудничество будут и впредь продолжать оказывать всемерную поддержку деятельности курсов, способствовать восстановлению позиций русского языка, расширению возможностей его изучения всеми, кто этого захочет. Желаю всем слушателям новых успехов в освоении русского языка, "самого богатого, меткого, могучего и поистине волшебного", по, убежден, известному вам выражению русского писателя и философа - к слову, он семь раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе - Николая Александровича Бердяева".

Между тем лауреат XIX Международного конкурса "Российской газеты" "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер" Елена Обухова из Воронежа, девять лет назад вышедшая замуж и уехавшая в Македонию, где преподает русский язык в филиале Русского центра при Университете имени святых Кирилла и Мефодия в городе Охрид, в интервью "РГ" рассказала о своем видении ситуации с русским языком в РСМ.

По словам филолога, трудно утверждать, что власти страны поддерживают изучение русского языка. "Особенно такое отношение стало заметно 2-3 года назад, - добавила она. - Но у нас, русистов, за спиной есть мощная поддержка директора Русского центра почетного консула России в Охриде Велимира Стойковского, фонда "Русский мир", Россотрудничества и посольства Российской Федерации. К счастью, люди не верят в агрессивную политику России, которую рисуют нам СМИ. Отношение македонцев к России и к русскому языку очень хорошее. Вот статистика, которая это подтверждает. За два года в Русском центре было два набора учащихся. Желающих было несколько человек на место. Всего у нас отучилось около полутора тысяч человек. Педагоги работали и днем, и ночью, потому что решили никому не отказывать. Для страны это очень даже не маленькие цифры, ведь в Македонии проживает всего два миллиона человек. А для нашего маленького города набор в 72 человека огромный".

Обухова подчеркнула тот факт, что ее ученики очень мотивированы к изучению языка Пушкина. "Они настроены хорошо учиться, им интересен русский, русские новости, так как многие видят несправедливое отношение Европы к России, - рассказала она. - Видят, что Россия красивая страна с большой культурой. Когда мы только начинаем преподавать русский язык, обязательно подчеркиваем, что это второй по популярности язык в интернете, а значит, безусловно, язык современного образования. И это еще усиливает мотивацию. У меня один мой взрослый ученик говорит: "Хочу читать церковную литературу на русском". А другой: "Хочу знать о вашей политике и смотреть передачи". Третий добавляет: "Мы любим русский язык и Россию".