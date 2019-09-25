Представитель правящей партии Германии поддержал снятие санкций с РФ

Председатель отделения ХДC в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что поддерживает постепенное снятие санкций с России. Он полагает, что такой процесс должен начаться с 2021 года. Его слова цитирует немецкое издание Wirtschaft.

"Если будет видно, что стороны пришли к разумному решению касательно конфликта на востоке Украины, то санкции можно ослаблять шаг за шагом", отметил Моринг.

По его словам, "в восточногерманском обществе (федеральная земля Тюрингия расположена на территории бывшей ГДР - прим. "РГ") присутствует стремление к диалогу с Россией".

Моринга беспокоят возможные потери Германии из-за санкций. Он, в частности, отметил, что вопрос в том, "потеряет ли Европа Россию и Китай", которые заключают контракты между собой, без участия европейского, в том числе немецкого бизнеса. "Евросоюз снова должен стать сильным партнером России", считает политик.