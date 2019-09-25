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Рубрика: В мире

Премьер Молдавии опасается остаться зимой без российского газа

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что правительство обсуждает меры на случай, если страна останется без российского газа.

По ее словам, этой зимой Молдавия может оказаться перед лицом определенных проблем, так как Россия и Украина пока что не договорились о транзите газа. Если договоренность не будет достигнута, отметила Санду, то Молдавия окажется без российского газа. Действующий контракт на транзит газа из России через Украину истекает в этом году.

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

"Мы готовимся к подобному сценарию, гражданам не стоит волноваться, но они должны знать, что есть такая вероятность", подчеркнула премьер.

Газопровод, который позволил бы получать газ из Румынии, также еще не закончен - завершение его сооружения ожидается весной следующего года.

Кишинев рассматривает возможность закупки газа на Украине, однако этого количества не хватит на всю страну.

Молдавия в настоящее время приобретает газ у "Газпрома" по рыночным ценам. Договор об этом был подписан в 2008 году.

В мире экс-СССР Молдавия
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