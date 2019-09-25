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Рубрика: Власть

Сабля из Каракаса

Президенты России и Венесуэлы встретились в Москве
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Россия поддерживает венесуэльские власти и их диалог с оппозицией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле. Главы государств обсудили как двусторонние отношения, так и международные и региональные вопросы, учитывая ситуацию вокруг Венесуэлы.
Владимир Путин и Николас Мадуро перед началом переговоров в Кремле. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин и Николас Мадуро перед началом переговоров в Кремле. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин и Николас Мадуро перед началом переговоров в Кремле. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Владимир Путин начал беседу с экономики. "Рост товарооборота составил 10 процентов за последние месяцы", - констатировал он, отметив, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства. "Мы считаем, что это очень важно, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии", - пояснил российский лидер.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Кстати, в прошлом году Россия поставила в Венесуэлу 254 тысячи тонн зерна на сумму свыше 57 млн долларов, в этом году планируется поставить до 600 тысяч тонн. "В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа. На постоянной основе могли бы поставлять где-то до 5 млн", - также сообщил Путин.

"Реализуются и наши крупные проекты, прежде всего в сфере энергетики. Россия в целом проинвестировала примерно 4 млрд долларов в экономику Венесуэлы", - отметил президент РФ.

В декабре был подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования, по которому российские компании могут подключиться к разработке месторождений полезных ископаемых в Венесуэле. Высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка 1 млрд долларов.

Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, а также выступает за диалог Мадуро с оппозицией

Речь на переговорах в Кремле также шла о сотрудничестве в военно-технической области. "Прежде всего это связано с обязательствами России, которые мы выполняем по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства. Поставка запасных частей, создание сервисных центров - все эти работы идут по графику, строго в соответствии с нашими договоренностями", - оценил Путин.

Президент РФ заверил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент, а также, конечно, за диалог Мадуро с оппозицией. "Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы", - сказал Владимир Путин. "Мы всегда поддерживаем легитимные органы власти", - заключил российский лидер.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Мы доказали, что можем совместно преодолевать любые трудности", - заявил Мадуро, отметив, что сотрудничество идет во всех областях. В мае была встреча комиссии высокого уровня, и многие вопросы успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и другие, перечислил президент Венесуэлы.

"Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - заключил он.

В ходе визита Николас Мадуро подарил Владимиру Путину копию сабли национального героя Симона Боливара - в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов.

В составе российской делегации в переговорах приняли участие первый зампред правительства - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Сергей Рябков и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Тем временем

Владимир Путин встретился в Кремле с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Президент РФ назвал характер отношений между Россией и Китаем примером сотрудничества, подчеркнув, что все планы реализуются, даже с опережением, и отметил эффективность межпарламентских связей. "Мы реализуем практически все планы, все задачи, которые мы перед собой ставим, даже с некоторым опережением. Имею в виду и сферу экономики, и сферу гуманитарных связей, сферу нашего военного сотрудничества и взаимодействие на международной арене", - сказал Путин и попросил передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

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