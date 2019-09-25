При взрыве в Афганистане погибли три человека

Взрыв прогремел в городе Кандагар на юге Афганистана в ночь на вторник. Взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани.

ЧП унесло жизни трех человек: ребенка, женщины и пожилого мужчины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, на прошлой неделе в результате взрыва у здания национального директората безопасности в городе Калат (провинция Забуль) семь человек погибли, еще 85 получили ранения.