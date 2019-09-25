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25.09.2019 05:17
Рубрика: В мире

При взрыве в Афганистане погибли три человека

Взрыв прогремел в городе Кандагар на юге Афганистана в ночь на вторник. Взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани.

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ЧП унесло жизни трех человек: ребенка, женщины и пожилого мужчины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, на прошлой неделе в результате взрыва у здания национального директората безопасности в городе Калат (провинция Забуль) семь человек погибли, еще 85 получили ранения.

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