Принц Гарри с супругой снова разочаровали королеву Елизавету II

Принц Гарри с супругой Меган во время визита в ЮАР. Фото: African News Agency via AP

Принц Гарри, который является третьим в очереди на наследство британского престола, снова разочаровал свою бабушку, королеву Елизавету II.

Во время визита со своей супругой в ЮАР он попросил называть их просто Гарри и Меган. Протокол требует, чтобы принца и его жену называли "Герцог и герцогиня Сассекские". Вдобавок, образ герцогини Сассекской не соответствовал правилам королевского этикета: она, как во время визита в Австралию, снова обула туфли на платформе.

Когда королева, питающая неприязнь к танкеткам, узнала об этом, то была сильно разгневана, пишут британские СМИ.

Ранее принц Гарри уже расстраивал свою бабушку, когда отказался привезти в Букингемский дворец своего новорожденного сына Арчи, сославшись на то, что на тот момент четырехмесячный малыш еще недостаточно окреп.