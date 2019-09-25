Пропавших людей смогут найти по геолокации

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о передаче операторами мобильной связи сведений об абонентах без судебного решения.

Речь идет о том, чтобы открыть доступ к геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших граждан. Документ позволит органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность без решения суда получать доступ к геолокации абонента и к месту нахождения радиоэлектронных средств оператора связи.

По замыслу авторов инициативы, в том числе председателя Совфеда Валентины Матвиенко, для запроса к доступу будет достаточно мотивированного постановления руководителя органов внутренних дел.

Законопроект предполагает, что операторы сотовой связи будут брать с клиентов разрешение на использование их персональных данных, а те, в случае необходимости, передадут их полицейским без ожидания решения суда.

При этом документ предусматривает защиту россиян от злоупотреблений со стороны правоохранителей - информацию о нахождении абонента они смогут получить только, если разыскиваемый гражданин пропал без вести.

Авторы инициативы уверены, что данные меры позволят "избежать многих трагедий", а также сэкономят ресурсы и повысят эффективность поисковых работ.

Отметим, что, по данным МВД РФ, каждый год в России пропадает порядка 120 тысяч человек, из них 45 тысяч - дети. При этом в розыск объявляются только 60 тысяч человек. В труднодоступных местах страны ежегодно пропадают до 20 тысяч граждан, тысячи россиян погибают в лесу и других труднодоступных местах, не дождавшись помощи.

Инициатива уже получила положительные заключения экспертного управления президента России, МВД, ФСБ и профильных ведомств.