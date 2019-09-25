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Рубрика: Общество

Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков

Текст: Кира Латухина

Ассортимент газетных киосков может быть расширен за счет прохладительных напитков и кондитерских изделий. Продумать такую возможность глава государства поручил по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

К ноябрю кабмин должен рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров, которые продаются в газетно-журнальных киосках без контрольно-кассовой техники, включив в него безалкогольные прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные бакалейные товары.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Глава государства также указал правительству до ноября рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке. И к этому же сроку представить предложения о поправках в налоговое законодательство, предусматривающих отнесение к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, потерь в виде стоимости морально устаревшей продукции СМИ в пределах 30 процентов стоимости тиража.

Еще президент поручил рассмотреть вопрос о целесообразности поправок, предусматривающих установление сроков оплаты организациями, осуществляющими розничную торговлю, реализованных тиражей газет и журналов. Также нужно проанализировать меры в регионах по развитию сети нестационарных торговых объектов, где продается печатная продукция.

При участии Союза предприятий печатной индустрии кабмин должен рассмотреть вопрос об актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения газетами и журналами, в том числе в части, касающейся увеличения площади нестационарных торговых объектов.

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