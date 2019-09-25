Новости

ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии 19:05
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии 18:58
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество 18:35
Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком 18:27
В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля" 18:27
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе 18:26
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 18:26
МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке 18:24
Объявлен полный список финалистов ТЭФИ 2019 18:21
В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси 18:15
Первым космонавтом ОАЭ стал Хазза Аль-Мансури 18:15
Бывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым 18:10
Из кроссовера Volkswagen Teramont сделали минивэн 18:10
Зеленский опубликовал фото с Трампом 18:09
Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК 17:55
Россия заявила в ОБСЕ о фактах поддержки неонацистов в Европе 17:54
Под Владимиром мать и бабушку уличили в истязании детей 17:52
"Сонный костюм": что будет, если человек водит в состоянии усталости 17:43
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики 17:42
Звезды "Парка Юрского периода" вернутся в "Мире Юрского периода 3" 17:40
Валентина Шевченко опередила Конора Макгрегора в рейтинге UFC 17:37
В Петербурге задержаны 11 человек по подозрению в обмане пенсионеров 17:29
В Поморье жителям труднодоступных мест возместят траты на авиабилеты 17:27
Мадуро подарил Путину саблю 17:20
Пожарные не могут потушить российский траулер в Норвегии 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 17:42
Рубрика: Общество

Путин назвал главную цель ускорения роста экономики

Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал смысл госуправления

"Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - приводит слова Путина РИА Новости.

По словам президента, с 1 октября в России должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений соцсферы на 4,3%, МРОТ с 1 января 2020-го вырастет на 7,5%, а страховые пенсии неработающим пенсионерам - на 6,6%. Кроме того, запланированы мерах по увеличению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсионеров.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Пропавших людей смогут найти по геолокации