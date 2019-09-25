Путин назвал главную цель ускорения роста экономики

Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

"Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - приводит слова Путина РИА Новости.

По словам президента, с 1 октября в России должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений соцсферы на 4,3%, МРОТ с 1 января 2020-го вырастет на 7,5%, а страховые пенсии неработающим пенсионерам - на 6,6%. Кроме того, запланированы мерах по увеличению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсионеров.