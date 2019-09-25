Путин назвал смысл госуправления

Главный смысл государственного управления - это обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей. Об этом заявил президент на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который впервые проходит в нашей стране.

"Для нас важно, что наши последовательные усилия по развитию системы внешнего государственного аудита получили высокую оценку со стороны партнеров по международному сообществу", - подчеркнул Владимир Путин.

"Сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита - это один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости в глобальной экономике и финансах, основа для нашей совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды, - то есть по тем приоритетным направлениям, которые определены ООН как цели устойчивого развития", - сказал президент.

Эти задачи созвучны и с долгосрочными планами развития России: реализуются очень масштабные проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. В рамках нацпроектов и программ интегрируются усилия государства, регионов и муниципалитетов, бизнеса, граждан - для достижения общей цели.

"Чтобы добиться действительно прорывных результатов, нужна постоянная обратная связь, объемное, объективное видение всей картины, где система изменений работает, а где, к сожалению иногда, так же, как и везде во всем мире, дает и сбои, - отметил Путин. - Выявляем, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, а где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации. Принимаем решения по поводу того, что с этим делать, как с этим бороться". Как и с какой отдачей работают вложенные ресурсы - тоже одна из задач.

"В формировании полной картины, в проведении своего рода постоянного тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю, - продолжил глава государства. - И, конечно же, вам, представителям высших органов финансового контроля, тоже принадлежит эта функция, за вами огромная роль в достижении общих целей - за теми, кто по своему статусу призван содействовать справедливому и ответственному государственному управлению, главный, основной смысл которого в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей".

Президент похвалил работу Счетной палаты, стремление аудиторов ориентироваться на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, госуправления, готовность повышать прозрачность и доступность полученной информации для общества и для граждан.

Путин заявил о поддержке настроя руководства Счетной палаты не только выявлять проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом нацпроектов и инвестпрограмм, оценкой того, насколько их наполнение, практические меры отвечают вызовам, с которыми сталкивается весь мир и Россия, как они работают на повышение конкурентоспособности страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого человека. Взвешенные, точные и реалистичные рекомендации Счетной палаты по корректировке, настройке экономической, социальной политики, безусловно, востребованы, отметил Путин.

"Темп современной жизни, бурные технологические изменения, те амбициозные задачи, которые стоят перед нашими странами, задают новые стандарты для всех сфер, в том числе для качества, механизмов, инструментов аудита. Сегодня это тоже область новаций, поиска и экспериментов", - продолжил глава государства. В мире стремительно растут объемы информации, и тот, кто сумеет точно и оперативно обрабатывать и использовать эти массивы, сможет найти оптимальные решения для государственного управления на всех уровнях, нацелить их на запросы, проблемы конкретного человека.

Путин напомнил об идее, которую высказал на Петербургском международном экономическом форуме: создании открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления, и пригласил присоединиться к этой инициативе.