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Рубрика: Власть

Путин подчеркнул эффективность сотрудничества с Китаем

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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"Я рад тому, что во главе парламента КНР встал человек, который хорошо знает, понимает, погружен в российско-китайские отношения, всегда поддерживал развитие нашего стратегического партнерства", - отметил Владимир Путин. Характер отношений между Россией и Китаем - пример сотрудничества, считает он.

"Мы не случайно называем эти отношения отношениями стратегического партнерства, потому что действуем и в рамках международного права, но прежде всего в интересах наших стран, в интересах наших народов. Мы реализуем практически все планы, все задачи, которые мы перед собой ставим, даже с некоторым опережением. Имею в виду и сферу экономики, и сферу гуманитарных связей, сферу нашего военного сотрудничества и взаимодействие на международной арене", - сказал российский лидер и попросил передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. "Надеюсь, что мы очень скоро увидимся с ним на международных площадках, о чем мы с ним и договаривались", - добавил президент.

Путин также отметил эффективность межпарламентских связей.

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