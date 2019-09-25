Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК

Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву обратить внимание на вопрос рентабельности предприятий, входящих в состав военно-промышленного комплекса. Это поручение прозвучало на встрече главы государства с членами правительства РФ.

"Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК. Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу, - обратился к премьер-министру страны Владимир Путин.

По словам президента, решение в этой сфере необходимо во избежание накопления бюджетной задолженности. "Без решения этого вопроса мы постоянно будем генерировать проблемы, связанные с задолженностью предприятий ВПК", - пояснил Владимир Путин.