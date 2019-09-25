На совещании президента с членами правительства кабинет министров отчитался о полной готовности к двухэтапному повышению доходов отдельных категорий граждан. Средства в бюджете заложены, заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент напомнил: С 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3 процента зарплаты работников госучреждений, на которые не распространялся соответствующий майский указ. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"С 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3 процента заработные платы работников госучреждений социальной сферы и некоторых других категорий, на которые не распространялся соответствующий майский указ", - напомнил Владимир Путин. С этого же месяца подлежат индексации денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, а общий рост военных пенсий должен составить 6,3 процента.

В первый день 2020 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 850 рублей, он достигнет 12 130 рублей. В январе же страховые пенсии неработающих пенсионеров правительство проиндексирует на 6,6 процента.

Наконец, с 1 января, подчеркнул президент, должно увеличиться - с 45,7 до 68 процентов - количество семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка. "Кроме того, семьи будут получать эти выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста. Надеюсь, это такая действенная мера", - подчеркнул президент.

В октябре пройдут плановые индексации, исходя из уровня прошлогодней инфляции. Повышение заработной платы затронет 2 миллиона человек в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, выполняющих технические и управленческие функции, а также в бюджетных организациях водного и сельского хозяйства, ветеринарной службы, охраны природы. "В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 миллиарда рублей. Распоряжение правительства по этому мероприятию принято, и все федеральные органы готовы эту задачу реализовать", - заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Также на 4,3 процента увеличат денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур, а пенсии опередят инфляцию прошлого года на 2 процента. Деньги в бюджете также предусмотрены.

Повышение МРОТ до 12 130 рублей на втором этапе реализации мер - рост в 7,5 процента - коснется 3,2 миллиона человек. Также с 1 февраля следующего года будут увеличены на 3,8 процента - ожидаемая инфляция по итогам 2019 года - ежемесячные денежные выплаты всем льготным категориям граждан, включая Героев СССР и России, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, "чернобыльцев". В следующем году восстанавливается индексация материнского капитала, - заявил Топилин. - Она составит с 1 января 466,6 тысячи рублей. Это рост на 3,8 процента.

На 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах. Индекс готовности более 80 процентов

После введения новых принципов выплаты ежемесячных детских пособий в следующем году они составят в среднем около 12 тысяч рублей. За три года семья будет получать на ребенка 433 тысячи рублей.

А в Уральском и Сибирском федеральных округах пособие на третьего ребенка с января будет введено во всех без исключения регионах, сказал министр труда. В Республиках Алтай и Тыва, в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в этом году оно не выплачивалось.

Индексация пенсий, коротко пояснил Максим Топилин, затронет 31 миллион неработающих пенсионеров. Необходимые законы правительством одобрены, средства в бюджете заложены. Это подтвердил президенту и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Кто подкрутил инфляцию?

На совещании возникла небольшая, но любопытная дискуссия о причинах снижения инфляции ниже прогнозных значений. В ходе своего выступления Максим Орешкин рассказал, что инфляция в 2019 году будет на уровне 3,6%, а в первом квартале 2020-го - ниже 3%. Получается, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось.

"Это отчасти понятно, - заметил на это Владимир Путин. - Потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов в нацпроектах. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Результат: инфляция ниже целевых показателей".

Максим Орешкин сказал, что на самом деле "не совсем такая ситуация". "Я знаю, слышал и знаю ваши дискуссии", - сказал на это Владимир Путин.

"Действительно, есть определенный навес, - заметил Орешкин. - Это проблема, но, еще раз повторюсь, наша оценка, что влияние на инфляцию этого фактора носит очень ограниченный характер. В любом случае в конце этого года эти деньги дойдут до экономики. То, что мы увидим в начале следующего года, будет уже с учетом всех этих тенденций".

После этого президент попросил премьер-министра Дмитрия Медведева контролировать ситуацию в этом вопросе. "Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен", - заметил глава государства.

Экономика требует мер

Устойчивое повышение благосостояния граждан напрямую зависит от темпов экономического роста. На прошлой неделе кабинет министров утвердил проект бюджета на 2020-2022 годы, и уже в 2021 году ожидает рост ВВП страны выше 3 процентов. "Чтобы такую задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал, - обратил внимание президент. - Их прирост должен увеличиться более чем в два раза - с текущих 2 процентов до 5 процентов уже в следующем году. Это очень непростая, амбициозная задача, достаточно трудная к реализации".

Кабинет министров представил президенту детали плана по повышению потенциала экономического роста, который должен быть окончательно готов до 15 октября. Министр экономического развития Максим Орешкин заверил, что документ находится в зрелой стадии, продолжаются отдельные согласования.

Повышение зарплаты затронет 2 миллиона человек в сферах образования, здравоохранения, культуры

Глава минэкономразвития привел данные статистики, которая говорит о восстановлении темпов роста экономики в начале третьего квартала года до 1,6-1,7 процента. Но в следующие 12 месяцев существуют риски замедления. Есть на то не зависящие от правительства факторы - например, снижение темпов роста мировой экономики, - но не отрицает кабинет министров и внутренние проблемы. Ключевой минэкономразвития считает замедление кредитной активности банковской системы.

Первый блок плана касается активизации инвестиций на региональном уровне. "Мы здесь предлагаем пойти на умное снижение налога на прибыль - налога на прибыль для компаний, которые инвестируют", - рассказал Орешкин. В Налоговом кодексе уже вписано понятие инвестиционной налоговой льготы. Компания, которая инвестирует, может в период постановки основных средств на баланс снизить объем выплат по налогу на прибыль. Право предоставлено регионам, но они не торопятся вводить льготу, потому что в первые два года происходит выпадение доходов. Кроме того, фиксируется снижение инвестиций регионов в инфраструктуру. Их тоже нужно наращивать.

Обе меры, подчеркнул глава минэкономразвития, означают увеличение дефицитов региональных бюджетов, поэтому необходимо их подкрепление через предоставление ресурсов с федерального уровня. По этому поводу премьер-министр Дмитрий Медведев проводил совещание накануне, идет поиск средств.

- Увеличение таких региональных инвестиций, особенно в первой половине следующего года, нам кажется крайне необходимым, - обосновывал Орешкин важность этих мер. - С одной стороны, чтобы не получить замедление темпов экономического роста, с другой стороны, чтобы заложить долгосрочный фундамент для ускорения темпов роста.

Второй блок мероприятий направлен на восстановление доверия предпринимателей к власти. В нем выделено четыре важных направления работы: завершение реформы контрольно-надзорной деятельности, снижение административных барьеров, создание предсказуемых условий с точки зрения регуляторики.

Третий блок мер связан с обеспечением инвестиционного процесса необходимым финансированием. Этому могут помочь новые механизмы долгосрочного сбережения, в частности проект гарантированного пенсионного продукта, и коллективного инвестирования через создание фондов, куда крупные компании могли бы вкладывать средства для последующего вложения в другие отрасли экономики.

Президент обратился к правительству с одной просьбой. "Если отрасли к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами, - отметил он. - Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить к повышению цен".

Тепло в дома: готовность 80 процентов

Владимиру Путину доложили о готовности жилищно-коммунального хозяйства страны к отопительному сезону. "Знаю, что в некоторых регионах, к сожалению, уже столкнулись со сбоями", - заявил глава государства. Минстрой признал проблемным всего один субъект Федерации.

На 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. В начале осени о полной готовности рапортовали 2173 из 2693 муниципальных образований. "Индекс готовности более 80 процентов. Мы идем в том же темпе, что проходили в прошлом году в аналогичный период", - сравнил глава минстроя.

По другим показателям отрасль ЖКХ также идет "в темпах прошлого года". В целом по стране жилищный фонд подготовлен на 90 процентов, котельные - на 89 процентов, тепловые сети - на 92, водопроводные - на 88 процентов. Аналогичная ситуация с созданием оперативного резерва топлива. "По прошлом году у нас практически не было сбоев, поэтому накопление идет таким образом, каким мы и планировали, за исключением одного из субъектов", - заявил министр Якушев.

Им оказалась Еврейская автономная область, где проблемы возникли в ряде муниципалитетов. Сейчас, рассказал глава минстроя, большая межведомственная комиссия пытается поставить работу в регионе на системный уровень.

"Одна из главных проблем - это централизованные поставки угля", - объяснил он. Подготовлен конкретный план действий. Сейчас требуются 120 миллионов рублей для поддержания ЕАО. Эти средства позволят снять все аресты со счетов местного предприятия "Облэнергоремонт", чтобы оно могло полноценно функционировать, в том числе заплатить авансы для создания топливного запаса на 45 дней. Кроме того, правительство выделило дополнительные 98 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону и ремонту котельного оборудования Еврейской автономной области.

Минстрой намерен с 2020 года организовать в регионе централизованные закупки топлива с понятным ценообразованием, после чего не придется каждый раз решать проблемы в ручном режиме.

Полностью готова к зиме Иркутская область, куда в районы паводка несколько раз вылетал лично Владимир Путин. "Минстрой, можно сказать, ногами прошел по всем котельным, посмотрели готовность", - рассказал глава министерства о методах работы. Сегодня не отапливается только один муниципалитет, но, заверил он, не из-за технических сбоев - просто там еще достаточно тепло.