Путин распорядился обеспечить запасы топлива для отопительного сезона

Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в регионах РФ. Это поручение было сделано на совещании с членами правительства в ответ на доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке к зиме.

"Я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать, - передает ТАСС слова главы государства. - Вы знаете, есть абсолютно проблемные регионы".

Он также подчеркнул, что запасы топлива должны быть запасены "в нужных объемах".

"Там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантированно в нужных объемах - и угли чтобы были, и мазут чтобы топочный был", - сказал Путин.