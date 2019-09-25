Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком

Снижение инфляции в России можно объяснить в том числе и "подкруткой" Центральным банком макроэкономических показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Тему поднял министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, к концу году уровень инфляции достигнет 3,6 процента, а в первом квартале 2020-го преодолеет планку в 3 процента. Другими словами, снижение инфляции происходит быстрее ожидаемого, констатировал Орешкин.

"Центральный банк […] немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей", - приводит слова Путина РИА Новости. Правда, Орешкин возразил главе государства, что ситуация "не совсем такая".

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России в этом году составит 3,6-3,8 процента.