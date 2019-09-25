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Рубрика: Власть

Путин заявил о поддержке легитимных властей Венесуэлы

Текст: Кира Латухина
Россия поддерживает венесуэльские власти и их диалог с оппозицией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле.

"Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент, - подчеркнул Путин. - И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами". "Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
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Президент РФ отметил сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере, связанное с обслуживанием приобретенной техники. Речь идет о поставке запчастей и создании сервисных центров. "Все эти работы идут по графику", - оценил он.

Россия в целом проинвестировала примерно 4 млрд долларов в экономику Венесуэлы. Рост товарооборота за последние месяцы составил 10 процентов, в основном за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции. "Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество", - отметил Путин. "В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 млн доз", - объявил президент РФ.

Москва и Каракас доказали, что вместе могут преодолевать любые трудности, заявил Мадуро. "Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - заключил он.

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