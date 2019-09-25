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Рубрика: Общество

Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур

Текст: Наталия Ячменникова
На работу в невесомость отправился очередной международный экипаж. Ракета-носитель "Союз-ФГ" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-15", на борту которого космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт НАСА Джессика Меир и первый в истории участник космического полета из ОАЭ Хаззаа аль- Мансури.

Самый опытный - наш Скрипочка. Герой России. Для него этот полет уже третий: в двух предыдущих провел в общей сложности почти год. А точнее - 331 сутки 12 часов 30 минут. Трижды выходил в открытый космос. До этого летал бортинженером, а сейчас впервые в качестве командира корабля.

Фото: AP Photo/NASA
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Однако настоящий космический дебют - у иностранцев. И Джессика Меир, и офицер армии ОАЭ, пилот Хаззаа аль-Мансури отправились на орбиту впервые. У обоих интереснейшая биография. Так, Джессика имеет научную степень доктора в области морской биологии (физиология погружений), работала в Лаборатории исследований человеческого организма корпорации "Локхид-Мартин" в Космическом центре имени Джонсона, где изучала физиологию человека во время космических полетов по программам "Спейс Шаттл" и МКС.

Хаззаа - один из первых, кто был отобран для программы подготовки астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов. А претендовали более чем четыре тысячи кандидатов! Как отмечают специалисты, у Хаззаа превосходная физическая подготовка. Сказывается военный опыт: он имеет квалификацию летчика-инструктора истребителя F-16В60 и летчика, совершающего демонстрационные полеты СОЛО (SOLO). И еще любопытный факт - аль-Мансури стал, пожалуй, самым многодетным астронавтом, который полетел в космос. У него четверо детей.

Полет представителя ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. По его итогам планируется принять решение о возможности длительного полета второго астронавта из Эмиратов на борту МКС.

Хаззаа пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, которые сейчас работают на орбите. Кстати, он везет на космическую станцию наборы с блюдами своей национальной кухни. Там, скажем, есть салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом), а также мадруба, где основной ингредиент курица. Совместный обед с участием девяти космонавтов и астронавтов, как ожидается, пройдет в американском сегменте МКС.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Планируемая продолжительность полета россиянина и американки - 187 суток. Только по российской научной программе запланировано свыше пятидесяти экспериментов. Как признался перед полетом Олег Скрипочка, он, например, с нетерпением ждет продолжения эксперимента по выращиванию клеток с помощью 3D-биопринтера.По его словам, это уникальная работа, которую кроме россиян еще никто не проводил в космосе.

Кстати

Еще один "герой" нынешнего старта - ракета "Союз-ФГ", одна из самых надежных в мире. Все пуски, за исключением единственного, прошли без аварий. Этот носитель полетел в 70-й и последний раз: в дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а".

"Союз МС-15" полетел к МКС по четырехвитковой схеме. То есть стыковка со станцией - через шесть часов после старта.

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