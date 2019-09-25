Разработаны требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

- До 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, в том числе установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа.

Также разработан проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. Ранее таких норм и требований к палаткам не было вообще. Это выяснилось, как раз сразу после того, как следователи приступили к расследованию резонансного пожара в Хабаровском крае.

Требования к палаткам ранее вообще отсутствовали, поскольку до пожара в лагере "Холдоми" не было случаев гибели в палаточных лагерях. И это стало неприятным сюрпризом, когда вдруг потребовалось устанавливать вину и виновных в гибели детей.

Оказалось, что собственники лагеря использовали прорехи в законодательстве, что в итоге и привело к трагедии, поскольку в погоне за прибылью палатки установили чуть ли не одна на другую.

Проведено около 18 тысяч проверок, в ходе которых были выявлены 33 несанкционированных детских лагеря, 16 из них - палаточного типа

Чтобы таких неожиданностей больше не было, как отметил Ринат Еникеев, отныне эти требования к организации такого вида отдыха подлежат изменению.

Он подчеркнул, что речь идет только о палатках для детских лагерей.

Также Еникеев сообщил об итогах проверок, которые были проведены сразу после пожара. По его словам, МЧС России в ходе проверок обнаружило более тридцати вообще нелегальных детских лагерей.

- После июльской трагедии в "Холдоми" в России было проведено около 18 тысяч проверок, в ходе которых выявлены 33 несанкционированных детских лагеря, 16 из них - палаточного типа, - сказал Еникеев.

Он пояснил, что действующее законодательство обязывает любое детское оздоровительное учреждение перед открытием пройти соответствующую регистрацию и стать на учет в региональный реестр.

- Все 33 учреждения не были внесены в реестр, не выполнив соответствующее законодательство, - сказал директор департамента.

Всего же летом к ответственности привлекли 857 юридических лиц. Свыше 15 тысяч правонарушений устранено. Основные нарушения - неправильный монтаж противопожарных систем и загроможденность путей эвакуации.