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25.09.2019 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пандус за госсчет

Костромские депутаты предлагают субсидировать создание "доступной среды" в жилых домах
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 215(7973)
Депутаты Костромской областной Думы на первом после летних каникул заседании регионального парламента приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по проблеме создания "доступной среды" для инвалидов в жилых домах.
Фото: Анна Скудаева Игорь Жулев, прикованный к инвалидному креслу, много лет добивался, чтобы в его подъезде появился подъемный механизм. Фото: Анна Скудаева
Игорь Жулев, прикованный к инвалидному креслу, много лет добивался, чтобы в его подъезде появился подъемный механизм. Фото: Анна Скудаева

Народные избранники предложили включить установку приспособлений для инвалидов в многоэтажках в федеральную программу "Доступная среда". До недавнего времени проблему обустройства пандусов и подъемных площадок в старых домах инвалиды были вынуждены решать самостоятельно.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Между тем стоимость установки оборудования, - например, пандуса, микролифта, подъемной платформы может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Осилить такие траты большинство не могут. Многим инвалидам приходится обращаться за помощью к своим соседям, властям и представителям благотворительных организаций. Иногда процесс сбора средств растягивается на несколько лет.

Костромские законодатели предлагают субсидировать создание "доступной среды" из федерального бюджета.

Кроме этого, по инициативе региональных властей депутаты областной Думы подготовили и направили в Госдуму проект изменений в Жилищный кодекс РФ.

- Поправки позволят исключить из общего имущества в многоквартирном доме механическое и иное оборудование, которым пользуются только инвалиды. Содержать это имущество (а на его обслуживание может уходить несколько тысяч рублей в месяц) предлагается за счет бюджетных средств разного уровня - областного, федерального и местного, в зависимости от вида жилого фонда, - пояснили в облдуме.

До недавнего времени инвалиды, проживающие в старых домах, вынуждены были сами искать средства на установку пандусов

Поводом для корректировки законодательства стала проблемная ситуация, сложившаяся в поселке Новый в Костроме. В 2018 году по решению суда администрация города установила в подъезде, где живет инвалид-колясочник Игорь Жулев, подъемный механизм за счет бюджетных средств. Проведенная реконструкция вызвала недовольство соседей. Дело вылилось в целую серию судебных тяжб. В результате власти были вынуждены оставить электрический подъемник на балансе администрации города, освободив жильцов многоэтажки от затрат на его обслуживание и страховку.

Фото: iStock
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В облдуме полагают, что предложенные поправки в Жилищный кодекс помогут облегчить инвалидам беспрепятственный доступ к их квартирам, а также сгладят возможные конфликты между жителями старых многоэтажек при создании "доступной среды".

- Мы отреагировали на те проблемы, которые возникают и в других регионах, и у нас. Это вопрос, связанный с доступностью для инвалида не просто объектов социальной сферы, бюджетных организаций, органов власти, а многоквартирного дома. Законодательная сфера здесь до конца не урегулирована. Мы надеемся, что наши инициативы будут поддержаны, - прокомментировал обращение председатель областной Думы Алексей Анохин.

Прямая речь

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы:

- Вопрос об установке пандусов и других специальных устройств для беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирных домах носит заявительный характер. Человеку с ограниченными возможностями необходимо обратиться с заявлением в администрацию своего муниципального образования. С недавнего времени именно они наделены полномочиями по решению таких вопросов. На сегодняшний день в органы власти на территории региона поступило 18 заявок о создании "доступной среды" в жилых домах, из них семь - в городе Костроме.

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