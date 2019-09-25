Где искать свой ветер и почему так больно быть балластом

Сбылась мечта светлого, крещенного Жюлем Верном детства: меня взяли матросом на настоящий парусный корабль. Девятиметровая яхта "Федор" рано утром вышла из яхт-клуба в Долгопрудном и под мотором взяла курс на Пестовское водохранилище, где мы должны были участвовать в первенстве Москвы среди крейсерских яхт.

Есть время позавтракать бутербродами и горячим из термосов чаем. И наблюдать, как за кормой из тумана начинает проступать целый лес мачт: то из одного, то из другого затона к флотилии присоединяются все новые и новые суда. Десятки. Очень торжественно. Я и не знал, что у нас столько яхтсменов. Хотя позже убеленные сединами речные волки признавались: суда есть, опытные капитаны есть, а команд нет. Не идет молодежь в парусный спорт. Вот и у нас недокомплект: при необходимых 6-7 спортсменах "настоящие" только капитан Илья, его жена Настя и два матроса. Плюс я служу ходячим балластом (что, кстати, не так уж и бессмысленно) и пятилетний сын Ильи Ваня. Вот Илья молодец - уже вырастил двух сыновей, вырастил гонщиками, Ваня тоже подает надежды.

Про балласт ходячий сказал громко - палуба уходит из-под ног, ползаю на четырех точках. Зато Ваня крутится по всем плоскостям с грацией молодой кошки, того и гляди вылетит за борт, но по каким-то неведомым законам физики этого не происходит. Родители, кажется, в нем абсолютно уверены. Мне бы их хладнокровие.

Ваня держит в руках только что выкрученный откуда-то блок. "Ваня, где ты это взял?" Боже, у нас гонка впереди, а такелаж уже разобран! Ваня смотрит на меня снизу, но свысока. Он сразу почувствовал в стае слабое звено - не моряк ты, дескать, отстань, моя лодка.

Большая вода. Пора ставить паруса. Начинается лавировка. Это у них так называется броуновское движение по водоему. Я не представляю, как лодки расходятся в сантиметрах друг от друга, по какой логике происходят эти сумасшедшие зигзаги. Позже начинаю понимать, что правила на воде соблюдаются строже, чем на автодорогах. Особенно мне понравился закон уступать дорогу судну, идущему правым галсом. В конце гонок я, заматерев, уже кричу идущей встречным курсом яхте: "Правый галс, растудыть туды!" И та послушно увиливает, теряя скорость и, соответственно, шансы на победу.

С судейского судна подается сигнал, которого я не вижу и не слышу, регата начинает напоминать движение стаи килек - появляется синхронность.

Теперь мое место на палубе рубки. Голова на уровне гика. Если галс сменится, гик прилетит прямиком в мой главный рабочий инструмент, и я, очень вероятно, плохо кончу. Поэтому слушаю капитана во все уши.

- Приготовиться к повороту!

Вжимаю голову в колени.

Речные волки признаются: суда есть, опытные капитаны есть, а команд нет. Не идет молодежь в этот спорт

- Поворот!

Гик с гротом проплывает над моей макушкой, яхта кренится, мне и свободным матросам надо перекатиться на другой борт. А катишься через тросы, через детали рубки. И так десятки, сотни раз за день. И соломки не подстелешь. К концу дня кажется, что тебя били тяжелыми пиратскими башмаками. И временами прилетало костылем.

Где-то там, куда мы так стремимся, стоит красный буй. К нему идем против ветра - галсами под гротом и стакселем. Вот, наконец, и он. Огибаем. На палубе начинается беготня - убирается стаксель, ставится спинакер, и уже под попутным ветром идем обратно. Радость - не надо кататься по лодке. Но и тут капитан недоволен.

- Чужой ветер! Чужой ветер!

Чего ему не хватает? Ветер, как ветер - в спину. Ан нет, лови "свой" ветер. Ловим.

И так два круга. Потом еще одна гонка. Потом еще. "Федор" приходит третьим или четвертым. С конца. Илья приказывает убрать паруса, уйти в дрейф, проводит разбор регаты:

- Что мы делали не так? Кто ответит?

- Забыли выпить по пийсят. В прошлый раз вон как сработало!

Илья сам непьющий. И на его лодке, можно сказать, сухой закон. "Вода и алкоголь несовместимы", - говорит. Но если гостям и чисто символически... К тому же в прошлый раз сработало же... В общем, может посмотреть и сквозь пальцы.

Идем на стоянку уже в сумерках. Наступает время вечернего выгула девиц. Мощные катера проносятся мимо, подбрасывая нашу лодку на волнах. Девицы нас разглядывают. Уверен - завидуют. Где-то в глубине души понимают, что самая настоящая романтика - у нас, под парусами.

Уже почти в полной темноте замечаем дрейфующий катер. Детские крики. Нам - не нам? Капитан приказывает подойти. Теперь уже четко различимы девчачьи голоса: "Помогите! Помогите!" В катере молодая пара и целый детский сад. Глава семейства говорит, что помощи не надо - вызвали заправщик.

- Вы на судовом ходу!

Отбуксировали ближе к берегу - ведь пойдет теплоход или баржа и не заметит. "Дети не виноваты, что у них родители идиоты", - бурчит капитан. "И не говори..." - солидно протягивает Ваня.

В мемориз

Любимые фразы капитана

- "Ваня, сын, ноги шире, не стой на канате".

- "Ваня, сын, ты где эту штучку взял?"

- "Где ветер?!!"

- "Кто-нибудь куда-нибудь смотрит???"

- "Как вы это пьете?!"

Кошелек

Содержание яхты (средние московские цены)

Стоянка: 1000 руб. за 1 метр судна в месяц. Для "Федора", соответственно, 9 тысяч. Сюда входит подключение к электричеству, вода и охрана.

Зимняя стоянка под открытым небом: 7 тысяч для членов клуба в месяц.

Подъем/спуск яхты с воды/на воду: 2 тысячи для членов клуба. Плюс 1,5 тысячи трактор. Колесные телеги или санки под лодку, как правило, самодельные.

Стоимость 30-летнего "Федора", купленного в этом году: 1 000 000 руб.

Расходы на "Федора" за лето (включены расходы на небольшой ремонт своими руками): 180 000 руб.

...И о запчастях

Лебедка: 100 000 руб.

Парус (их надо много, под разные ветра): 3-4 тыс. евро.

Штатный дизельный двигатель: 500 000 руб.