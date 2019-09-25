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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За сто миллионов

Генерала МВД подозревают в вымогательстве
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 216(7974)
Неудачным оказался день у первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Его задержали по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя.

Мельникова под охраной доставили в Басманный суд. Защита генерала просила отправить подзащитного под домашний арест, но суд отправил Мельникова в Следственный изолятор на два месяца.

Следственный комитет РФ пока никак не комментирует обвинения генерала. Неофициально же появилась информация, что предполагаемый сообщник Мельникова арестован еще в августе и что в деле есть еще двое граждан-сообщников, но они не арестованы.

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По информации из неофициальных источников, складывается такая картина. Есть в Москве некий предприниматель, против которого возбудили уголовное дело в 2015 году. Обвинили коммерсанта в мошенничестве, но дальше дело не пошло. Сейчас неизвестно, был ли коммерсант виноват или дело против него сфабриковано. О том, что есть дело коммерсанта, узнал Мельников и приложил усилия, чтобы уголовное дело возобновили. Самому бизнесмену доходчиво объяснили, сколько стоит прекращение уголовного преследования - те самые сто миллионов. Предприниматель не сразу, но согласился. А потом сдал вымогателя Службе собственной безопасности МВД. И было это примерно полгода назад. Пришли на встречу с бизнесменом за частью взятки три человека. Их и взяли. Кстати , настоящих денег в сумке было немного, остальное - муляж. Потом пришли и за генералом.

Александр Мельников с 2007 по 2011 год работал заместителем начальника ГУВД по Москве. Генерал курировал обеспечения деятельности Правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также работу изоляторов временного содержания, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

Теперь генерал Мельников отправился в изолятор не как начальник, а как его временный обитатель.

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