Калужанам компенсируют расходы на ЖКХ

25 сентября состоялось очередное заседание городской думы. Депутатами было принято решение о компенсации части расходов отдельным категориям граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению.

Проект решения разработан с целью исполнения поручения губернатора Калужской области о недопущении роста платежей граждан, проживающих в малоэтажных домах за коммунальную услугу по отоплению.

В настоящее время на территории Калуги аварийными признаны 77 малоэтажных многоквартирных домов, оборудованных централизованным отоплением, в которых проживет 2,2 тыс. человек. Перевод этих домов на индивидуальное отопление нецелесообразен, а установка приборов учета приведет к росту платежей даже большему, чем при оплате отопления по нормативам. В сложившейся ситуации отдельная категория граждан лишена возможности минимизировать свои расходы на оплату отопления.

Проект решения предусматривает ограничение роста размера платы за отопление для граждан, проживающих в одно- и/или двухэтажных домах, признанных аварийными в пределах 4%.

Компенсация части расходов на оплату отопления будет предоставляться гражданам в размере разницы между платой за отопление в расчетном месяце, рассчитанной исходя из норматива, утвержденного приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.05.2016 № 115 и тарифа поставщика тепловой энергии, действующего в расчетном месяце, и платой граждан, рассчитанной с учетом норматива, утвержденного постановлением городской думы от 12.10.2004 № 290, тарифа поставщика тепловой энергии, действующего в январе 2019 года, и индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению в размере 4%.

Для предоставления компенсаций потребуется выделение бюджетных средств в размере 9,3 млн. рублей, в том числе 2,7 млн. рублей в 2019 году и 6,6 млн. рублей в 2020 году.