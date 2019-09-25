Комплекс "Новый Иерусалим" покажет произведения из 11 музеев и галерей

28 сентября в Музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" откроется выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья". На ней будут представлены произведения из 11 подмосковных музеев и галерей - от Айвазовского до Фалька и Экстер.

О выставке и о музее Нового Иерусалима, его отношениях с монастырем и церковью мы поговорили с генеральным директором музея Василием Кузнецовым.

Василий Кузнецов: На нашей выставке мы покажем шедевры из музеев Московской области. Там есть уникальные коллекции - таково, к примеру, блестящее собрание Серпуховского музея, который сотрудники музеев называют "мини-Третьяковкой". Серпухов представил на выставку порядка 40 работ, приедут и картины из Сергиева Посада, Мураново. А цифра "90" связана с юбилеем Московской области - она была образована в 1929 году.

На выставке будет потрясающая Гончарова, мы покажем Шишкина, Васнецова, двух изумительных Рокотовых из Мураново, покажем Саврасова... Но главной нашей задачей было создать собирательный портрет музеев Подмосковья. Поэтому мы ушли от традиционных музейных принципов, от строения выставки по времени и хронологии, и ее структуру определяет цвет: три основных - красный, синий, желтый, три дополнительных и хроматичный с ахроматичным, белый и черный. Отсюда и количество залов. В одном и том же помещении можно увидеть Гончарову и Поленова, работы XIX и XX веков - потому что они сочетаются цветовой гаммой. Нам хотелось уйти от традиционных подходов. Получилось убедительно.

Новиерусалимский музей крупнейший и наиболее современный из музеев Подмосковья, он играет роль неформальной центральной музейной подмосковной площадки. Будет ли эта роль узаконена, формализована?

Василий Кузнецов: Мы много об этом думаем, дискутируем с коллегами. Но для себя решили, что мы - музей Нового Иерусалима и не случайно находимся рядом со ставропигиальным мужским монастырем. Мы много работаем с Русской православной церковью, у нас постоянно открываются связанные с ней экспозиции. Недавно мы открыли две новых: "Новый Иерусалим - памятник культуры XVII-XX веков" и особую кладовую - драгоценные вкладные вещи, то, что бояре и дворяне, богатые люди, жертвовали в Новоиерусалимский, Саввино-Сторожевский, Лужецкий, Можайский монастыри. Мы понимаем, что находимся на территории "русской Палестины". Для нас важно, чтобы наш музей шел вперед, имея связь с Новоиерусалимским монастырем, и у светского музея был симбиоз с духовным центром.

Перед тем как Новоиерусалимский монастырь передали Церкви, сотрудники музея опасались того, что его больше не будет. История тем не менее оказалась счастливой. Как складываются отношения музея и монастыря?

Василий Кузнецов: Мне кажется, что наш случай уникален и заслуживает изучения. Ситуация непростая - многие музеи все еще находятся в монастырях. А мы уехали из Новоиерусалимского монастыря и получили великолепное здание в трехстах метрах от него. Необыкновенно хороша архитектурная концепция нашего здания. Музей немножечко утоплен в землю: это охранная зона, и культурный центр не должен доминировать над монастырем. Переезд был очень сложным - из монастыря в новое здание перенесли 192 тысячи единиц хранения. В 2017 году была принята концепция развития музея. Для нас было важно объединить музей и монастырь не только идейно, экспозициями, вкладными вещами, но и инфраструктурно, чтобы человек мог посетить нашу экспозицию и пойти в монастырь. В целом нам это удалось.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" до 1991 года был Московским областным краеведческим музеем. В 2014-м музей переехал в новое здание, построенное в современной стилистике "зеленой архитектуры". Сегодня музей является одним из крупнейших в России. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Многое все еще делается. Создана "тропа паломника". Мы надеемся, что монастырь в ближайшее время примет решение о восстановлении исторического парка, с его уникальной гидросистемой и Гефсиманским садом. У нас кусочек территории небольшой, но мы стремимся ее культурно программировать, проводим фестивали, зимние мероприятия. Многое делается для того, чтобы связь между монастырем и музеем не прерывалась.

Здорово, что нам удалось - при поддержке наместника, настоятеля монастыря, и патриаршего совета по культуре - решить, что музей - это музей, и все, что в нем, суть культурное наследие, а монастырь - это духовный центр. Сегодня все экспонаты, в том числе драгоценные вкладные вещи из особой кладовой, представлены в музее. К сожалению, даже при наших площадях это невозможно показать в полном масштабе. Мы благодарны наместнику за то, что больше нет вопросов, где все это должно находиться. Такое соработничество приносит прекрасные результаты. На этих механизмах взаимодействия мы не останавливаемся и будем участвовать в проектах восстановления прилегающей к монастырю территории, парка, гидросистемы.

Собирая расширенные научные советы, мы всегда приглашаем наместника, патриарший совет по культуре и вместе обсуждаем стратегию взаимодействия. Эти основы должны быть незыблемы - но наши межмузейные проекты дело другое, тут мы и оглядываемся назад, и смотрим вперед. Здесь мы чувствуем себя свободнее. В нашем музее прошла выставка Марка Шагала, до этого были Левитан, Пикассо.

Что полезного музеи, учреждения культуры могут извлечь из вашего опыта сотрудничества с монастырем и Церковью?

Василий Кузнецов: Строительство нового здания Новоиерусалимского музея после того, как здание монастыря было передано Церкви, большой и очень верный шаг. Это возможно и в ряде других случаев. Новое здание необязательно должно быть очень большим, как у нас, но оно необходимо. И находиться это здание должно в пределах шаговой доступности от монастыря, где прежде работал музей. Так, чтобы им ничего не надо было делить и они могли самостоятельно развиваться - рука об руку, но каждый в своем направлении.

Визитная карточка

Лучший пианист в Европе

Фото: Владимир Мышкин

Василий Кузнецов родился в 1988 году в Москве в семье ученых. В 5 лет поступил в музыкальную школу. В 10 лет начал выступать, в 2000-м признан лучшим пианистом Европы. Учился в музыкальном училище при Московской консерватории, Российской Академии музыки, МГУ.

Был гендиректором ООО "Галерея Вересов", советником министра культуры Московской области. В 2017 г. возглавил музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим".