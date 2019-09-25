На соревнованиях беспилотников в Москве победило будущее

В московском парке Левобережный прозвучал "Осенний аккорд" - так назвали последний этап сезона Всероссийской лиги дрон-рейсинга. 16 пилотов гоняли болиды через 5 ворот, за ними наблюдали лишь 11 фанатов и пара зевак.

Ну и что? Первый официальный футбольный матч в России 27 октября 1897 года тоже смотрели пара десятков зрителей. И никто не предполагал, что эти игры будут собирать по 100 тысяч человек.

У дронов все впереди. Хотя и сегодня спортивный дрон юрче суперкаров и самолету далеко до кульбитов, доступных дрону. Он проникает в дом через форточку, ориентируется в лесу, незамеченным наблюдает за пространством в десятки километров... Никола Тесла еще век назад предсказывал дронам огромное будущее и писал в патенте на беспилотник, что он принесет мир через взаимно гарантированное уничтожение.

В чем суть соревнований? Пилоты сидят на лавке в очках виртуальной реальности и видят мир глазами дронов. В руках - пульты управления. Беспилотники весом около 320 граммов на скорости до 100 км/ч проходят трассу в 380 метров с пятью воротами.

- Левым стиком вниз - летишь быстрее, вправо-влево - это поворот по вертикали. А правый стик - это движение вверх-вниз. - В руках Антона Новикова - пульт с рычажками, на шее - очки виртуальной реальности. К гонке он готовится на симуляторе, работать в реальном пространстве выходит в парк. Но нет симулятора, который бы воспроизвел дождь и снег, сопутствовавшие соревнованиям. "Нас погода не пугает, - говорит Новиков. - Только изолентой крепче замотаем, чтобы файер-шоу с аккумуляторами не устроить".

А в снег хорошо учиться управлять дроном. У упавшей в сугроб машины есть шанс не погибнуть. Средняя цена с пультом и очками от 35 тысяч и до облаков. Дроны чемпионов собраны на кухнях и в гаражах собственноручно.

Надев очки виртуальной реальности, пилоты смотрят на мир глазами своих дронов. Фото: Марина Волосевич

Итоги

Кто победил

1. Щицын Гавриил 000:15.1492. Садов Алексей 000:17.4193. Головкин Иван 000:17.867

В мире

Мы были третьими

Первый чемпионат мира по дрон-рейсингу проходил в Дубае в 2016 году. Российская команда там завоевала "бронзу".