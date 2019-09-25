Оперную премию "Casta diva" вручили в Москве

На сцене Новой оперы имени Евгения Колобова в Москве состоялось торжественное вручение оперной премии "Casta diva", а ее лауреаты и солисты крупнейших российских театров по традиции представили яркую оперную программу.

"Casta diva" - единственная российская премия, посвященная исключительно оперному театру. Созданная по инициативе музыковеда Михаила Мугинштейна, она уже больше двадцати лет отмечает лучшие достижения как отечественного, так и мирового оперного искусства. Хотя итоги сезонов 2018 года были подведены еще весной, торжественная церемония проходит в сентябре. И это неслучайно: ведь именно осенью больше четырех столетий назад во Флоренции была поставлена первая в истории опера.

Главную номинацию "Casta diva" - "Событие года" - получил философский спектакль Ромео Кастелуччи "Жанна на костре" Артюра Онеггера из Пермского театра оперы и балета. "Спектаклем года" стало "Путешествие в Реймс" Россини, поставленное итальянским режиссером Дамиано Микьелетто в Большом театре, а "Европейским событием" была единогласно признана штраусовская "Саломея" в прочтении Кастелуччи из Зальцбургского фестиваля. За выдающиеся вокальные достижения премию получили Асмик Григорян, Игорь Головатенко, Елена Панкратова, Богдан Волков и Андреас Шагер. Из-за плотного графика не все лауреаты смогли присутствовать на награждении, но те, кто все же приехал, получили золотые статуэтки из рук Михаила Мугинштейна и директора Новой оперы Дмитрия Сибирцева.

На гала-концерте, органично "обрамлявшем" церемонию награждения, исполнялись произведения трех главных оперных школ: итальянской, немецкой и французской. Открыла программу Татьяна Сержан, в 2016 году получившая премию Casta diva в номинации "Певица года": в ее интерпретации зрители услышали арию Адрианы Лекуврер из одноименной оперы Франческо Чилеа.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало совместное выступление австрийского тенора Андреаса Шагера и российского сопрано Елены Панкратовой: оба удостоились высших вокальных наград Casta diva в 2018 году. В финале первого акта "Валькирии", выбранного ими для концерта, звонкость настоящего героического тенора Шагера прекрасно сочеталась с гибким, но плотным и полетным сопрано Панкратовой, с легкостью прорезающим оркестр Новой оперы под управлением Андрея Лебедева. На контрасте с мощным вагнеровским драматизмом лауреат премии "Взлет" Богдан Волков изысканно интерпретировал романс Неморино из доницеттиевского "Любовного напитка".

По сложившейся традиции на концерте вместе с лауреатами выступали солисты главных театров страны. Рафинированную музыкальность в сочетании с тончайшими кружевами pianissimi продемонстрировала в арии Луизы из оперы Шарпантье солистка Пермского театра Зарина Абаева, а солист Мариинского театра Владислав Сулимский наполнил зал волнами мощного звука в арии Жерара из "Андре Шенье" Джордано и монологе Яго из вердиевского "Отелло". А в завершение гала-концерта Андреас Шагер спел победоносную арию Калафа из оперы "Турандот": на такой приподнятой ноте завершился оперный год-2018, полный столь ярких событий и впечатляющих достижений.