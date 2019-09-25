Отреставрированный памятник Фадееву в Москве откроют до конца сентября

В столице завершается реставрация памятника Фадееву на Миусской площади. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

Специалисты устранили все повреждения и восстановили слои утраченной защитно-декоративной патины. Они наносили патину, чередуя с прогревом, нейтрализацией и промывкой каждого слоя. Затем покрытие выровняли и уплотнили.

- Комплексная реставрация памятника выдающемуся писателю Фадееву заняла почти полгода. Леса снимут через несколько дней, - пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Напомним, что памятник был открыт в январе 1973 года. Скульптор Владимир Федоров изобразил писателя с книгой в руке и в окружении своих литературных героев. Фадеев стоит на трехметровом гранитном постаменте, а персонажи его произведений на низких горизонтальных постаментах по сторонам от него. Работы по отливке и обработке скульптур были выполнены на ленинградском заводе бронзового и чугунного литья "Монументскульптура" имени М.Г. Манизера.