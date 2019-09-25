Под Владимиром мать и бабушку уличили в истязании детей

Две женщины во Владимирской области предстанут перед судом за истязание шестилетних двойняшек.

По версии следствия, в июле этого года 26-летняя жительница города Вязники Владимирской области систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери.

- Причиной служили незначительные поводы и бытовые провинности шестилетней девочки, - сообщили в прокуратуре. - В отношении матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего".

Одновременно с матерью под следствие попала и 43-летняя бабушка, которая жила с ней в одной квартире. Следователи полагают, что бабушка регулярно избивала своих шестилетних внуков - мальчика и девочку.

О жестоком поведении женщин стало известно после того, как избитые матерью и бабушкой дети ушли из дома к своему отцу, который жил отдельно.

Следователи сообщили, что на теле у двойняшек были обнаружены множественные кровоподтеки, а также ссадины на руках, ногах и спине. Из-за постоянных побоев дети жили в постоянном страхе. В прокуратуре полагают, что систематические истязания негативно сказались на психическом и физическом здоровье малышей, которые ежечасно ожидали повторного насилия.

Расследование уголовных дел в отношении матери и бабушки завершено, в ближайшее время материалы рассмотрит суд. Если женщин признают виновными, им грозит до семи лет заключения.