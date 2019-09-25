Новости

В Петербурге откроется Музей мостов 15:55
Премьер Молдавии опасается остаться зимой без российского газа 15:54
В Таллине пройдут "Петербургские встречи" 15:48
Путин подчеркнул эффективность сотрудничества с Китаем 15:44
На Кубани двух мужчин осудили за тройное убийство в новогоднюю ночь 15:44
Вышинский рассказал о работе машины по борьбе со СМИ на Украине 15:33
Брата экс-президента Алжира приговорили к 15 годам тюрьмы 15:30
Греф описал "человека будущего" 15:28
Мальчик из Тувы примет участие в "Детском Евровидении" в Польше 15:27
Палеонтологи объяснили причину огромной силы древних морских ящеров 15:25
В Прикамье экс-завучу школы, где от голода умерла девочка, вынесли приговор 15:22
Занятия в воронежских школах отменили из-за пожара 15:21
Российские ученые о "феномене Кальман": Французы боятся разоблачения 15:15
Представитель правящей партии Германии поддержал снятие санкций с РФ 15:08
Hyundai и Kia скинутся на создание рамного пикапа 15:08
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Венгрию 15:06
Вышел трейлер фильма про Михаила Калашникова 15:05
Кузнецова предложила наказывать за открытые канализационные люки 15:00
Прокурор Воронежской области стал заместителем Генерального прокурора 14:58
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 14:57
Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии 14:55
На Украине могут разрешить продавать сельхозземли 14:54
Владимир Путин назвал главный смысл государственного управления 14:48
В Крыму объяснили приглашение Мамаева в местный клуб 14:45
Парадокс времени подтвердил теорию относительности Эйнштейна 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 14:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокурор Воронежской области стал заместителем Генерального прокурора

Фото: Прокуратура Воронежской области Фото: Прокуратура Воронежской области
Фото: Прокуратура Воронежской области

Совет Федерации РФ назначил прокурора Воронежской области советника юстиции 2 класса (соответствует генерал-лейтенанту) Николая Шишкина заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Об этом сообщили в прокуратуре региона. На новом посту Шишкин будет курировать деятельность надзорных органов в Сибирском федеральном округе.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Новый глава МВД Крыма представлен личному составу

Николай Анатольевич Шишкин родился в 1959 году, окончил юридический факультет воронежского госуниверситета и 34 года проработал в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера до прокурора Воронежской области.   Он имеет почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации". Награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Ветеран прокуратуры", "Орденом Почета".

Кандидат юридических наук, женат, двое детей.

Временно исполняющим обязанности прокурора Воронежской области назначен Юрий Немкин.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Большинство американцев пока не поддерживает импичмент Трампу
Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
С горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали весь экипаж
Forbes назвал крупнейшие по выручке иностранные компании в России