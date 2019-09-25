Прокурор Воронежской области стал заместителем Генерального прокурора

Совет Федерации РФ назначил прокурора Воронежской области советника юстиции 2 класса (соответствует генерал-лейтенанту) Николая Шишкина заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Об этом сообщили в прокуратуре региона. На новом посту Шишкин будет курировать деятельность надзорных органов в Сибирском федеральном округе.

Николай Анатольевич Шишкин родился в 1959 году, окончил юридический факультет воронежского госуниверситета и 34 года проработал в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера до прокурора Воронежской области. Он имеет почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации". Награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Ветеран прокуратуры", "Орденом Почета".

Кандидат юридических наук, женат, двое детей.

Временно исполняющим обязанности прокурора Воронежской области назначен Юрий Немкин.