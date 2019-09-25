Работы по сооружению БКЛ развернуты одновременно на всех участках

На юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началась проходка очередного тоннеля - старт работе тоннелепроходческого комплекса дал мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что поставлена задача удвоить число линий и станций подземки, и она постепенно реализуется.

"В городе сконцентрированы все силы метростроителей не только нашей страны, но и стран СНГ, - напомнил градоначальник. - Мы благодарны и нашим китайским коллегам, которые вошли в этот проект с помощью одной из своих крупнейших инфраструктурных компаний, и помогают, внедряя новые технологии, в строительстве Большой кольцевой и Коммунарской линий".

Мэр поблагодарил китайских строителей за работу и выразил надежду, что на этом сотрудничество не ограничится. Строит юго-западный участок БКЛ российское подразделение китайской государственной компании China Railway Construction Corporation Limited (CRCC). Это одна из крупнейших строительных компаний Китая и первая корпорация международного уровня, привлеченная к развитию столичной подземки.

Напомним, на юго-западном участке БКЛ протяженностью 4,6 км будет три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Окончание строительства участка намечено на 2021 год. В целом же работы по сооружению БКЛ сейчас идут на всех участках, в общей сложности задействовано 14 тоннелепроходческих комплексов.