Ремонт калужских дорог завершат к декабрю

25 сентября на заседании городской думы в рамках часа контроля была заслушана информация о ходе реализации в Калуге проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Депутатский корпус и жители Калуги обеспокоены затянувшимся ремонтом дорог областного центра, - отметил Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - контракт с ООО "Липецк-дорога" был расторгнут и длительное время работы не проводились. В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предстоит выполнить еще очень большой объем работ, а строительный сезон подходит к концу.

21 сентября был заключен контракт с новым генподрядчиком ООО "СК Бизнес-капитал", в настоящее время ремонтные работы возобновились.

Как сообщил депутатам городской голова Дмитрий Разумовский, по прогнозам городской управы ремонт дорог будет завершен к декабрю. Контрактом завершение работ предусмотрено 1 октября, за каждый день просрочки подрядчика будут ждать штрафные санкции.

По словам директора ООО "СК Бизнес-капитал" Карена Саградяна, в ходе анализа выявлен большой объем недоработок, оставшихся от липецких подрядчиков, а также скрытых работ.

- Проектом предусмотрен ремонт магистральных улиц с интенсивным трафиком, таких как Ленина, Рылеева, Плеханова и Тульская, - отметил депутат Виктор Борсук, - именно на них подрядчику необходимо сосредоточить все усилия. Также необходимо привести в порядок пересечения отфрезерованных улиц, сделать их более пологими, так как на этих участках получает повреждения большое количество автомобилей.

Городской голова предложение поддержал и сообщил, что соответствующая задача будет поставлена подрядчику.

- На дворе уже конец сентября, очевидно, что основные работы подрядная организация будет проводить в октябре и ноябре, а это дожди и заморозки, будет ли это учтено при выполнении работ? - подняла вопрос депутат Марина Ставиская.

Руководитель подрядной организации в свою очередь пообещал приложить максимум усилий для соблюдения всех нормативов и требований, и сообщил, что при минусовой температуре укладка асфальта производиться не будет.

Депутат Юрий Титков напомнил руководству управления городского хозяйства о протокольном поручении: прописать в конкурсной документации не более чем недельный срок между фрезерованием дорог и укладкой асфальтового покрытия.

Первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков сообщил депутатам, что в следующем году при реализации проекта БКД будут утверждаться четкие план-графики, за невыполнение которых с подрядчиком будет расторгаться контракт.

- Ремонт улиц Баженова, Королева и Октябрьской выполнен в полном объеме, по 12 дорогам работы выполнены частично, тем не менее, эти объекты были включены в конкурсную документацию, не получится ли так, что новый генподрядчик получит деньги за работы, выполненные ООО "Липецк-дорога"? - задал вопрос Юрий Титков.

Городской голова Дмитрий Разумовский заверил депутатов, что оплачены будут только фактически выполненные работы.

Виктор Борсук также затронул вопрос формирования перечня дорог для ремонта в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2020 году.

- В план ремонта на следующий год включена улица Чижевского, и не включена улица Огарева, которая является продолжением улицы Чижевского и находится в гораздо худшем состоянии, необходимо скорректировать программу ремонта, - уверен депутат.

Вопрос будет рассмотрен с участием специалистов министерства дорожного хозяйства Калужской области.

Также депутаты обсудили ситуацию с ремонтом дворовых территорий по программе "Городская среда".

Как сообщил руководитель подрядной организации ООО "СПК-ВЕК", в настоящее время завершены работы по ремонту и благоустройству 51 двора из 60 предусмотренных программой.

В четырех дворах укладка асфальта начнется 26 сентября, в пяти - 28 сентября. Завершить все работы планируется до 1 октября.

По состоянию на 25 сентября общественными комиссиями принято 25 дворов.

Депутаты высказали ряд замечаний в части качества и сроков выполнения работ.

Глава городского самоуправления Александр Иванов затронул вопрос ремонта двора дома № 1 по площади Победы, где после завершения работ стала скапливаться дождевая вода.

Как сообщил руководитель подрядной организации, ранее через двор проходила теплотрасса, ведутся работы по фрезерованию, устройству необходимых уклонов и дренажа.

Депутат Александр Одиночников обратил внимание на ремонт двора № 19 по 1-му переулку Пестеля: асфальт был уложен, но не укатан. Как выяснилось, каток не смог проехать вдоль стены дома, и асфальт будет утрамбован вручную.

- Двор дома № 4 корпус 1 по улице Билибина разрыт уже две недели, - отметил заместитель председателя городской думы Сергей Павлов, - поступает множество жалоб от жителей, по двору очень тяжело передвигаться пожилым людям.

Подрядчик заверил, что ремонт двора будет завершен на этой неделе.

Информация была принята к сведению, все рассмотренные вопросы будут находиться на контроле депутатского корпуса.

