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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Творцы добра

"Серебряные" волонтеры из 85 регионов встретятся в Москве
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 216(7974)
Можно ли по доброй воле помогать другим людям, когда тебе под 70 или даже 80? Современные пенсионеры, которые вступили в ряды "серебряных" волонтеров, на своем примере доказывают, что с молодой душой возможно все. Они и путешествуют, и примеряют на себя новые профессии, и придумывают социальные проекты, которые меняют мир к лучшему. В этом году 500 добровольцев из разных уголков страны встретятся в Москве на четвертом Всероссийском форуме "серебряных" волонтеров и поборются за гранты в конкурсе поддержки социальных проектов "Молоды душой".

Форум пройдет с 1 по 4 октября, и в этом году Москва не случайно станет его хозяйкой. У столичных пенсионеров за плечами большой опыт волонтерской работы. Наравне с молодежью они помогают организовывать и проводить крупные фестивали и праздники, например, последние - День города и "Круг света", - объединил порядка 3 тысяч волонтеров. "С начала года в различных городских мероприятиях и благотворительных акциях приняли участие около 60 тысяч волонтеров, из которых 1,5 тысячи - "серебряные", возрастом за 55 лет. Самому взрослому волонтеру, который трудится в Москве, 80 лет", - рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Выбор направлений для пенсионеров довольно большой. "Серебряные" волонтеры помогают в организации концертов и участвуют в них сами, они незаменимы во время спортивных турниров и соревнований, хорошо умеют работать с туристами, легко находят общий язык с самыми разными людьми.

На форуме для добровольцев 55+ подготовлена образовательная программа по направлению "Моя траектория развития". Она включает мастер-классы и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, коммуникации, тайм-менеджменту, мотивации, личностному росту, основам здорового образа жизни, развитию социального волонтерства. Участников ждут творческие встречи, занятия йогой, танцами, арт-терапия.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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