Собянин рассказал о влиянии инноваций на уровень безработицы

Несмотря на развитие электронных сервисов и повсеместное внедрение современных технологий, в Москве не стало меньше рабочих мест, и не вырос уровень безработицы. Зато люди получили возможность быстро и комфортно учиться, лечиться и решать бытовые проблемы. О том, как еще цифровизация повлияла на жизнь города, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

Такой конгресс в Москве проводится впервые. Аудиторы, экономисты, специалисты в области госуправления, представители Всемирного банка и ООН - в "Манеже" собрались делегации почти из 170 стран. Одна из главных задач - определиться, как действовать и развиваться в так называемую эпоху Disrupt, время стремительных перемен и внедрения новых технологий во всех сферах жизни общества.

В срезе российской столицы такие перемены видны очень хорошо. "Гражданину раньше, чтобы пожаловаться, например, на неубранный мусор во дворе нужно было писать в управляющую компанию, при этом можно было и не получить ответа. Затем написать в районную управу, тоже не дождавшись результата. Дойти до окружной администрации, департамента, коммунального комплекса, мэра", - напомнил Сергей Собянин, отметив, что ждать решения таких простых вопросов иногда приходилось годами. Решить эту проблему в Москве помогло создание информационной системы "Наш город". "Человек в интернете теперь одним кликом реализует жалобу, которая проходит вверх по всей вертикали, и получает результат в течение четырех дней", - говорит мэр.

Другой пример - Московская электронная школа, которая делает дорогу к знаниям проще и короче. Этот образовательный портал сегодня открыт не только для столичных учебных заведений. Он доступен по всей России и по всему миру. "Москва является мировым лидером в области электронных государственных услуг по версии Организации объединенных наций", - отметил мэр.

Логично предположить, что электронный "бум" приведет к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Однако крупным городам такой сценарий не грозит, считает градоначальник. "Мы наблюдаем, как развивается прогресс, увеличивается производительность труда, внедряются новые технологии. При этом уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет, а находится на том же уровне, как и был в 2010 году. Он ничтожно мал. Зарегистрированная безработица составляет треть процента, максимум - полпроцента", - говорит Собянин. Рынок труда, как ни странно, демонстрирует обратный эффект. По словам мэра, за последние годы в столице было создано полтора миллиона новых рабочих мест.

Перемены в столице заметили и гости конгресса. "Когда я ехал из аэропорта вчера вечером, то не мог ни обратить внимание на новую инфраструктуру. Она гораздо более высокого качества, чем та, что была в девяностые, когда я работал в Москве. А когда я посетил Центробанк на Неглинной, то будто попал в XXII век. Там сейчас самые современные системы и оборудование в мире", - поделился впечатлениями директор департамента глобальных индикаторов и анализа Всемирного Банка (2011-2017) и председатель Форума глобального управления Аугусто Лопес-Карлос.

Кстати

На ближайшие три года Россия становится страной председателем ИНТОСАИ, а функции президента организации будет выполнять председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.