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25.09.2019 05:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичные газовщики перешли на раздельный сбор мусора

Текст: Ирина Огилько

"Мосгаз" полностью перешел на раздельный сбор твердых бытовых отходов. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе предприятия. Там отметили, что на территориях всех производственных и офисных подразделений компании установлены 160 специальных контейнеров для раздельного сбора бумаги, стекла и пластика.

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Собранные таким образом отходы направляются на вторичную переработку. Так только с начала года собраны и направлены на переработку более 25 тонн макулатуры, что позволило сохранить 350 деревьев. Собранное вторсырье вывозят специалисты ГУП "Экотехпром".

"Мы традиционно обращаем особое внимание на проекты, направленные на сохранение окружающей среды, это один из приоритетов нашей работы, - отметил генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. - Разумеется, будем развивать систему раздельного сбора отходов. С 2014 года у нас организован раздельный сбор макулатуры, направляемой на вторичную переработку, это спасает от вырубки тысячи деревьев".

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Обеспечение экологической безопасности остается ключевой задачей компании. Так проводится техническое перевооружение объектов с использованием щадящих технологий, установлен строгий контроль соблюдения природоохранного законодательства.

Внедрение "зеленых" технологий реализуется в рамках таких современных разработок, как санация, установка автоматических запорных устройств и использование метода микротоннелирования при работах на улицах и магистралях столицы.

Напомним, что, в соответствии с принятым в июне 2019 года на заседании президиума правительства Москвы постановлением о реализации мероприятий по раздельному сбору твердых бытовых отходов, первый этап перехода к раздельному сбору мусора в столице начнется 1 января 2020 года. Новая система сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, что улучшит экологическую ситуацию в регионе.

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