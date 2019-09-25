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25.09.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил под арестом двух участников массовых беспорядков

Текст: Владимир Полетаев

Участникам несанкционированной акции в столице Егору Жукову и Самарридину Раджабову Басманный райсуд Москвы продлил меру пресечения до 27 декабря.

Студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики Жуков останется под домашним арестом, а Раджабову еще на три месяца продлили содержание под стражей - в СИЗО.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Юрист: Каждый шаг на несанкционированной акции - нарушение статьи закона

Оба арестанта обвиняются в экстремизме. Хотя первоначально им предъявили обвинение в массовых беспорядках. После задержания 27 июля их сначала выпустили, а после предъявления нового обвинения вновь арестовали.

По данным защиты Жукова, состав нового преступления найден в нескольких его видеороликах на Youtube. Он слезно просил его выпустить, так как ему надо учиться, а, находясь под арестом, это трудно делать. На занятия ходить ему запрещено.

Вину Жуков не признает.

Также не считает себя виновным и Раджабов. Следствие считает, что он виновен не только в массовых беспорядках, но также в агрессивном нападении на представителя власти. По данным следствия, во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею.

Напомним, не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, по которым уже вынесены первые приговоры.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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