В лесах Костромской области грибники обнаружили пачки советских купюр, аккуратно упакованных в пластиковые пакеты. Они были разбросаны по поверхности земли в окрестностях бывших ракетных шахт.

Месторождение денег

Жители Судиславского района Костромской области неожиданно почувствовали себя миллионерами. В 36 километрах от Костромы, неподалеку от железнодорожной платформы "411 километр", обнаружилось "месторождение" денег. Купюры с гербом СССР образца 1961 года достоинством один, три, пять рублей и пятидесятирублевки с портретом Ленина образовали в лесу настоящий ковер. Только вот радости местным жителям советское богатство не принесло.

- В лесу творится полное безобразие! Земля разрыта, из нее торчат вскрытые пакеты с деньгами. Деньги старые, грязные, местами обгоревшие - отравляют воду и землю. С этой денежной свалкой нужно что-то делать, - возмущается грибник Валерий Смирнов.

Своими опасениями любители "тихой охоты" поделились с общественниками. Место расположения одной из "денежных помоек" грибники нанесли на "Карту свалок" Общероссийского народного фронта.

- Мы выезжали в Судиславский район по одному из адресов, отмеченных на интерактивной карте свалок ОНФ - законсервированной шахте бывшей ракетной дивизии. По мнению заявителя, герметичность одной из шахт нарушена. Это вызывает беспокойство из-за возможности загрязнения подземных вод токсическими веществами. В том, что находиться в этом месте небезопасно, мы убедились сами. На месте бывших сооружений образовались многочисленные провалы, которые затоплены водой. В некоторых местах валяются полуистлевшие деньги. Откуда они там взялись - неизвестно. Мы обратились в лесничество, чтобы они проинформировали граждан об опасности, законсервировали территорию или поставили шлагбаум. Кроме этого, мы обратились в Росприроднадзор, чтобы эксперты взяли образцы воды и почвы. Оттуда нам пришел ответ, что экологического загрязнения нет, - сообщила "РГ" руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Коновалова.

Осколки ядерного щита

В советские годы Костромская область входила в состав так называемого "ядерного щита" страны. На ее территории дислоцировалась дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которой находились баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Они размещались в шахтно-пусковых установках (ШПУ), спрятанных в лесах, а также на "ядерных поездах" в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов. Однако после подписания международного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений ракеты из костромских ШПУ извлекли, а сами шахты взорвали.

В последние годы особый интерес к шахтам стали проявлять не экологи и нумизматы, а мародеры

Как пояснил "РГ" бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии Александр Жук, в общей сложности на территории Костромской области было ликвидировано более 90 ШПУ и несколько площадок наземных стартов. Некоторые шахты превратили в места захоронения бывшей в употреблении денежной массы. По воспоминаниям очевидцев, работы вели в обстановке строгой секретности.

В последние годы особый интерес к шахтам с замурованными в них старыми советскими деньгами стали проявлять не экологи и не нумизматы, а мародеры, охотящиеся за оставленными в земле участками дорогостоящего электрического кабеля.

В 2006 году на территории Сумароковского заказника в Красносельском районе области полиция поймала жителя Новгорода, который ради добычи металла пригнал на бывшую ракетную площадку у деревни Иконниково гусеничный трактор. Во время проведения незаконных земляных работ он разрыл шахту и повредил ценные породы деревьев. Против охотника за металлом возбудили дело по статье 262 УК РФ "Нарушение режима особо охраняемой природной территории". В 2007 году суд приговорил обвиняемого к штрафу в пять тысяч рублей и обязал возместить нанесенный природе вред. После этого правоохранители еще неоднократно находили следы охотников за металлом у деревень Асафово и Филипцево. Тайные поиски военных сокровищ продолжаются в костромских лесах и до сих пор.

"Волга" в пакете

Весть о найденных в лесу миллионах заставила меня отправиться в командировку в Судиславский район. На грунтовой дороге, ведущей к бывшей ракетной площадке, я обнаружила несколько машин грибников. Вглубь леса примерно на километр от основной трассы вела разъезженная широкими колесами "Урала" грунтовая дорога. В конце дороги я обнаружила тупик, перевязанный сигнальной лентой. Свежая табличка предупреждала об опасности нахождения в зоне ШПУ. Но водителей тяжелой техники эти аншлаги, судя по всему, не испугали: прямо за запретным периметром следы тяжелой техники тянулись в лес, где зияли свежие котлованы.

На краю одного из них я нашла россыпи советских денег: синие "пятерки", зеленые "трешки", советские "полтинники"... На некоторых ассигнациях виднелись карандашные следы и заломы: деньги были явно не новые. Многие купюры находились в банковских мешках с отметками кассиров. В советские времена за один такой пакет с "полтинниками" вполне можно было бы купить дефицитную "Волгу". Теперь же эти деньги, никому не нужные, валяются в грязи вместе с остальным мусором.

У котлована виднелись следы костра и брошенные рабочими пустые упаковки "Ролтона": очевидно, копатели работали здесь так долго, что успели проголодаться. Остатки нехитрого обеда вместе с пластиковыми упаковками визитеры побросали в лесу. Спустя 20 лет грозный советский "ядерный щит" превратился в обычную свалку.

Комментарии

Валентина Ямщикова, инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни":

- В отличие от соседней Ивановской области, где деньги захоронили в десятки шахт, Кострома в 1996 году обошлась "малой кровью": у нас захоронили только восемь - по 60 тонн денежной массы в каждую. Все работы проводились тайно. В условиях информационного вакуума вопрос, что именно захоронили в этих шахтах, до сих пор волнует людей. В 1996 году я работала специалистом в Олкомэкологии и дала отрицательное заключение на захоронение в шахты денежной массы, поскольку после взрыва стволов шахт нарушилась их герметичность, и вредные вещества, содержащиеся в отработанной денежной массе, могли отравить грунтовые воды. Я считаю, что перед департаментом природных ресурсов, муниципалитетами и экспертами минобороны стоит очень серьезная задача: необходимо выяснить, что на самом деле происходит на тех площадках, где велись захоронения денег, и довести эту информацию до общественности.

Александр Жук, подполковник в отставке, бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии:

- Месяц назад ко мне подъехали одни деятели, которые интересовались: можно ли заработать на сдаче металла из стволов шахт. Они изготовлены из высоколигированной корабельной стали толщиной около 10 миллиметров. В советские времена из нее делали подводные лодки. На мой взгляд, находящиеся в шахтах деньги сегодня никому не нужны, даже нумизматам. Они - побочный продукт. Те, кто копает землю вокруг шахт, пытаются взять не деньги, а металл.