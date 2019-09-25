В Москве дебошир обжег глаза полицейским

На юго-западе Москвы дебошир обжег глаза полицейским, которые пытались его задержать.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, инцидент произошел на Ленинском проспекте. Подозреваемый попытался скрыться от патрульных в подъезде. Когда сотрудники МВД попытались проводить мужчину в отдел, тот распылил им в лицо химическую жидкость из баллончика. Полицейские получили ожоги глаз.

Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ - "Применение насилия к представителям власти".