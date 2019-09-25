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25.09.2019 12:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Заглянем за кулисы

Что изменится в Волковском театре после получения нового статуса
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 215(7973)
Накануне открытия юбилейного, 270-го театрального сезона указом президента первому русскому профессиональному театру - российскому государственному академическому театру драмы имени Федора Волкова в Ярославле присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.
Фото: Ирина Штольба У художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса много планов на новый театральный сезон. Фото: Ирина Штольба
У художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса много планов на новый театральный сезон. Фото: Ирина Штольба

А значит, надеются театралы, скандальная идея объединения ярославского драмтеатра с питерской Александринкой, которая будоражила умы и нервы всех причастных и сочувствующих с 27 марта, не пойдет дальше нулевой отметки. Напомним, многие известные ярославские, и не только, представители сферы культуры, политики, общественники не поддержали инициативу худруков названных театров по поводу объединения двух старейших российских сцен в Первый национальный театр России, в результате которого Волковский стал бы структурным подразделением Александринского.

Фото: Ирина Штольба/РГ
В Ярославле покажут спектакль для одного зрителя

Одним из доводов в пользу объединения, который приводил бывший худрук первого русского Евгений Марчелли, было недостаточное финансирование вверенного ему театра из федерального бюджета. Теперь эта проблема должна быть решена: президентским указом правительству РФ поручено "обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности" нового объекта культурного наследия.

В театре тем временем оценивают состояние основных фондов и делятся организационными и творческими идеями.

С восьмого октября в Волковском театре начнутся так называемые открытые репетиции

- У нас очень много назревших проблем, которые требуют рассмотрения. Есть ближайшие, есть более отдаленные планы, - говорит Сергей Пускепалис, назначенный художественным руководителем Волковского театра чуть больше месяца назад. - Требуют ремонта механизмы колосниковой системы, думаем о реконструкции зрительного зала. Кроме того, у меня есть идея перевода из стен театра наших производств, потому что очень нерационально здесь на огромных площадях столярить или красить декорации. Вместо них можно сделать еще одну сцену, репетиционный зал. Да и самим цехам необходим уже апгрейд какой-то, замена устаревшего оборудования. У нас есть куда перевести эти производства, но надо считать, смотреть.

Фото: Ирина Штольба
В театре имени Волкова зрителям откроют тайны закулисья

С восьмого октября в Волковском театре начнутся так называемые открытые репетиции, о которых "РГ" уже писала: прямо в театральном фойе зрители совершенно бесплатно смогут увидеть работу актеров над пьесами Шекспира (кстати, вешалки с нужными костюмами в фойе уже установлены). А с 11 октября здесь стартуют актерские бенефисы: регулярные встречи зрителей с народными и заслуженными артистами. Более того, пообщаться с актерами, поделиться впечатлениями и обсудить увиденное зрители теперь смогут и после спектаклей - для этого продлевается работа театрального буфета, который уже назвали "У Федора Григорьевича".

Готовят волковцы и масштабную программу для работы со школьниками - этим займется "Образовательный центр первого русского".

Сам же известный киноактер Сергей Пускепалис на театральную сцену выходить не планирует.

- Я не актер, - сделал он неожиданное признание. - Возможно, киноактер. На съемочной площадке нет зрителей. А когда появляется зритель, у меня возникает страшный зажим - я же режиссер, у меня к себе 150 претензий.

Кстати

В 270-м театральном сезоне зрители Волковского увидят комедию итальянского режиссера Паоло Ланди по пьесе Эдуардо Скарпетте "Дом сумасшедших", постановку Хуго Эрикссена "Долгое путешествие в ночь" по пьесе Юджина О.Нила, мюзикл Егора Дружинина "Еврейское счастье" по мотивам произведений Шолом-Алейхема, работу режиссера Владимира Смирнова "Скрипка и немножко нервно". Известный киноактер и режиссер Сергей Степин поставит на сцене театра новогоднюю сказку "Город застывшего времени". Завершится сезон в июне премьерой спектакля Сергея Пускепалиса по пьесе Григория Горина "Забыть Герострата".

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