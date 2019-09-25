Воронежских врачей научат ранней диагностике заболеваний

Научные разработки, позволяющие определить возможные нарушения здоровья у конкретного пациента, представят в Воронежской области. Лекции и семинары с участием ведущих специалистов из Европы намерена организовать одна из частных клиник. Бесплатный доступ к материалам получат все заинтересованные врачи региона.

Как диагностируют на ранних стадиях болезни современные врачи и почему худые подростки беспокоят докторов едва ли не больше, чем полные, рассказала профессор Боннского университета Ольга Голубничая - генеральный секретарь Европейской ассоциации по предупредительной, профилактической и персонифицированной медицине (ЕРМА).

По наблюдениям европейских ученых, людей со средними параметрами становится меньше, зато активно расширяются крайние категории - очень крупные и очень худые.

- Это также легко заметить в магазинах одежды. Тенденция особенно ярко проявляется среди подростков, которые либо на фоне гормональной перестройки набирают вес, либо худеют, сидя на низкокалорийных диетах, - рассказала Голубничая. - Раньше били тревогу по поводу ожирения. Кардиологи и сегодня часто говорят: "Сбросьте вес, и вы выздоровеете". Но универсальных рекомендаций насчет похудения давать нельзя. Вспомните Уинстона Черчилля: тучный, заядлый курильщик - и дожил до старости, не жалуясь на самочувствие. Сегодня мы наблюдаем тинейджеров, которые почти ничего не весят. Существует мода на протеиновое питание, а с ним надо быть очень осторожным. Недостаток калорий приводит к недостатку энергии. А самый энергоемкий процесс в организме - это, между прочим, восстановление поврежденной ДНК. То есть когда энергии не хватает, в первую очередь наблюдаются мутации ДНК. Ребенок зарабатывает болезнь неправильным образом жизни.

Чтобы наладить раннюю диагностику и профилактику заболеваний, нужно, чтобы на это были ориентированы и сами пациенты

Чтобы наладить раннюю диагностику и профилактику заболеваний, нужно, чтобы на это были ориентированы и сами пациенты. В России здоровый образ жизни входит в моду, но зачастую люди черпают знания о том, как его вести, из ненадежных источников. Кроме того, многие следуют общим рекомендациям, не зная особенностей своего организма, которому может требоваться другой подход. В результате бег в парке приводит к проблемам с коленями, занятия с "железом" в тренажерном зале - к болям в спине и суставах.

- По телевидению идет реклама "здоровых" продуктов, витаминов и биодобавок. Но люди не задумываются о том, что подбирать лекарства и добавки тоже надо индивидуально. Забота о здоровье должна начинаться с похода к специалисту! - призвала Ольга Голубничая. - Комплексный скрининг хорошо бы проходить женщинам, планирующим беременность. Иначе потом, в связи с изменениями в организме, можно "проглядеть" рак молочной железы. У беременных он развивается быстро, а на операцию такие женщины зачастую не соглашаются.

Здесь важно, конечно, чтобы врач был знаком с последними открытиями фундаментальной медицины, а не пользовался устаревшими клиническими рекомендациями.

Вместе с тем в государственных поликлиниках не хватает специалистов, которые могли бы вести полноценную работу с пациентами, у которых "еще ничего не болит", посетовали в воронежском центре медпрофилактики. Вопрос с выявлением многих заболеваний на ранней стадии до сих пор не решен, подтвердила главврач областной больницы N 2 Татьяна Жданова, пояснив, что врачи первичного звена не имеют для этого нужных знаний. Если они, конечно, не энтузиасты своего дела, добавила она.

- В XIX веке земский врач первым делом просил пациента показать язык - даже если тот пришел с переломом. По состоянию слизистой доктор определял состояние здоровья человека. Сегодня нам доступен соскоб с языка: 200-300 рублей - и вы получаете данные, позволяющие многое узнать. Аналогичные исследования есть в гинекологии, - напомнил профессор Воронежского медуниверситета, заслуженный стоматолог РФ Анатолий Кунин. - Нужно просто этими возможностями пользоваться и сотрудничать с другими специалистами. В нашей клинике, например, стоматологи работают в связке с лорами и гастроэнтерологами. Понятно, что зубной врач за две недели не освоит все патологии ЖКТ. Но он будет понимать, к кому направить пациента, чтобы предсказать развитие других заболеваний и узнать причину проблем с зубами.

Чтобы дополнительно просвещать врачей, европейская ассоциация по предиктивной медицине (в которой есть русскоговорящие члены) готовит виртуальную сеть экспертов. С ЕРМА уже сотрудничает несколько городов России, реализуя исследовательские и образовательные проекты. Воронеж - в числе первопроходцев.

Прямая речь

Александр Соловьев, представитель частного медицинского центра:

- На словах наше здравоохранение с наукой дружит, а по факту нет. Когда на прием пациента отведено 15-20 минут и в коридоре огромная очередь, о каком комплексном скрининге можно говорить?.. Я же вижу, как реализуется проект "Живи долго!". Бумаги красиво писать мы все научились... Провести диспансеризацию всего населения за два года - это как за десять лет построить коммунизм. Люди пройдут два-четыре стандартных исследования, на которых у них ничего не обнаружат, и успокоятся. И, возможно, упустят время. Пока мы не поменяем психологию низовых руководителей здравоохранения и врачей, ничего не изменится. Интернет позволяет тиражировать лекции, проводить виртуальные конференции и семинары. Надеюсь, нам удастся наладить такую просветительскую работу.