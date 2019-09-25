На открытии нового здания музея Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол (в самом дальнем северном углу Подмосковья) кто-то остроумно предложил чиновникам сдавать ЕГЭ по творчеству писателя. Чтобы знали, что не говорил он про Россию: "Пьют и воруют". Это фейк.

К 200-летию классика в Спас-Угле обещают возродить его родовую вотчину. Она сгорела сто лет назад. Музей делил жилплощадь с действующей церковью, и еще советские власти обещали восстановить господский дом: есть распоряжение Совмина РСФСР и решение исполкома Мособлсовета... Но как говаривал Михаил Евграфович, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Так оказалось, что у автора "Истории одного города", единственного из русских классиков первого ряда, нет музея-усадьбы.

Задача ее восстановления, если замахиваться на проект уровня Михайловского или Спасского-Лутовинова, для бюджета Талдомского округа неподъемная. Нужна федеральная помощь. Но местные чиновники, как бы ни недолюбливал их племя Салтыков-Щедрин, в эту сторону настроены очень амбициозно. Во всяком случае, новое авангардное здание, куда в этом году переехала экспозиция из церкви, - уже само по себе арт-объект, выполненный по самым передовым технологиям. Стеклянный куб с графическим портретом писателя по фасаду и прозрачной задней стеной, за которой заросший сад, - вполне современное решение. Полы с обогревом, подсветка, а кругом глушь, деревня и газа в домах нет. Прав писатель, "власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления".

Но молодой глава Талдомского округа Владислав Юдин, который смог раскрутить спонсоров на этот удивительный проект и планирует открыть здесь Историко-культурный центр русской провинции, "каких нет в стране", не боится сравнения с щедринскими градоначальниками и их умопомрачительными идеями и действиями. Он вообще человек необычный. К примеру, долгие годы вел свою передачу об экологии на очень оппозиционном радио. Рассказывает, что посты на "мусорную тему" собирали по 150 тысяч посещений в день. Теперь вот чиновник. Местные говорят, что мусора кругом стало заметно меньше. И такое, оказывается, бывает.

- Газ скоро будет, - сказал как отрезал. - Нужно 14 километров протянуть, это очень большая работа. По нормативам "Мособлгаза" должно быть 100 прописанных жителей, чтобы подвести ветку к деревне. В Спас-Угле - меньше. Но музей и усадьба помогут нам решить эту социальную проблему.

Салтыков-Щедрин - здешний гений места. Он поможет поменять весь облик района, из "заброшенного и неокошенного" сделать его вполне европейским

Глава уверен, что Салтыков-Щедрин - здешний гений места. Через привлекательное культурное пространство он поможет поменять весь облик района, из "заброшенного и неокошенного" сделать его вполне европейским, привлекательным для путешествий, увеличить туристический поток в разы. Юдин не прожектер. Экспозицию в храме посещало 15 тысяч человек в год, а Музей-куб принял столько же, но меньше чем за полгода. Его трудно не заметить, а мимо идут туристические автобусы в Калязин: около полутора миллионов человек в год смотрят теперь на огромного Салтыкова-Щедрина на прозрачной стене.

- "Отечество" с "его превосходительством" не путаю, - строго говорит он мне у себя в кабинете. - Я местный, приземленный человек. Когда пруд в усадьбе Сергея Клычкова (еще одна культурная достопримечательность района) чистили, сам в него нырял, сидел там по горло в грязи, мусор вытаскивал. Закрыта была усадьба, а теперь открыта. Так же будет со Спас-Углом. Все нужно делать поэтапно.

Пространство "куба" по моде столичных выставочных центров поделено на две части: на первом этаже студия для мастер-классов и художественных выставок. Второй занят музеем.

"Мечтаем, чтобы дом Салтыковых был восстановлен и туда перенесли экспозицию", - директор музея Анна Комлева рассказывает о своих сокровищах. Среди подлинных экспонатов есть вещи, принадлежавшие писателю и его родным. Например, кресло Михаила. Или трубка отца. Или уникальный герб Салтыковых на пожелтевшей вощеной бумаге. Так везет не любому мемориальному музею.

Есть книги писателя, изданные при жизни, рукописи и фотографии, письма, целый комплекс церковной утвари, когда-то переданной музею местными жителями, полно крестьянской одежды и посуды. Удивительные вещи можно вычитать из календарей-месяцесловов, в которых родители будущего классика делали важные для хозяйства заметки на память. Например, что в саду на самом севере нынешней Московской области, где климат почти как в Карелии, в 1845 году собрали больше тысячи абрикосов!

И главное, есть в запасниках масса документов, планов, описаний, даже фото, по которым можно с точностью до последнего кирпича восстановить господский дом и его окружение, с липовыми аллеями, каскадом прудов и святым источником.

Так, "как было при Салтыкове-Щедрине"! Анна как будто когда-то здесь жила, может показать даже то, в какой комнате родился "Миша Салтыков" (на макете, разумеется), где располагалась домашняя часовня, а где "стояла прекрасная рояль", как говорили в XIX веке.

В новом Музее-кубе есть кафе с прозрачными столами и стульями. Там планируют проводить конференции, а то и вручать международные писательские премии. О помощи в учреждении такой, естественно, имени Салтыкова- Щедрина, глава Талдомского района собирается просить в правительстве РФ. Предварительно согласовав с Союзом писателей, конечно. Сейчас мы пьем там чай с вареньем по рецепту матери писателя и пирогами... Про них у Салтыкова тоже есть: "Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?" Остро, если не сказать, зло.

- У нас территория сложная, здесь крупных предприятий нет, - отвечает писателю чиновник. - Мы находимся, как в "аппендиксе" на задворках региона, и бюджет наш самый дотационный в области. Но, несмотря на это, мы презентуем такой глобальный проект. Я для себя это делаю? Будут приезжать туристы, на вручение премии - уважаемые люди! Это же такой драйв для развития района! Молчу, сколько перед этим было работы. Раз 30 собирались с бизнесменами, решали, где будут проходить теплосети, как должны быть установлены стеклопакеты, как портрет Салтыкова-Щедрина покрасить, чтобы он не выгорел на солнце... И потом, чтобы оживить территорию, нужно людям работу дать. А мы подсчитали, когда построим гостиничный комплекс и конюшню, восстановим усадьбу, появится 60 рабочих мест.

- А каким чиновником был сам Салтыков-Щедрин? - спрашиваю у Анны Комлевой.

- Идеальным! - оберегает она честь генеральского мундира любимого писателя. - Царь, прочитав его "Губернские очерки", где писатель смеялся над бюрократами, предложил назначить его вице-губернатором Рязани, а было тогда Михаилу Евграфовичу всего 32 года. Позже он занимал эту должность и в Твери.

Впрочем, такого же мнения о писателе и тверской жандармский подполковник, который в секретной бумаге оставил портрет образцового чиновника Салтыкова-Щедрина: "Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных". В общем, никаких распилов бюджета, откатов и взяток за писателем не числится. Таких дельных и подробных чиновничьих отчетов, говорят сотрудники музея, такого радения по службе русская литература еще не знала. Но как аккуратный службист совмещал в себе способности, говоря по-современному, злого блогера-публициста, способного на такие провидческие шедевры, как "чего-то хотелось, не то конституции, не то севрюжины с хреном"? В музее Салтыкова-Щедрина только пожимают плечами. Впрочем, это удивляло и его современников.