Занятия в воронежских школах отменили из-за пожара

Дым от пожара в пригороде Воронежа стал причиной отмены занятий в двух школах под Воронежем.

В среду уроки отменили в городской школе № 100 и школе № 2 села Отрадное. Причиной стала плохая видимость и сильный запах гари от тлеющего в пойме реки Усманки ила.

Открытое горение в пригороде Воронежа пожарные ликвидировали вечером 24 сентября, проливка тлеющего ила продолжается до сих пор. Израсходовано порядка 600 тонн воды, спасатели монтируют на реке пожарно-насосную станцию, чтобы увеличить объем подаваемой к месту тушения воды до 110 литров в секунду. Для надежной проливки дымящегося ила требуется тонна воды на квадратный метр.

На месте пожара работает 15 единиц техники и 70 человек от различных организаций, сообщили в МЧС.