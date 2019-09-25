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25.09.2019 14:15
Проект: В регионах

Зарплаты липчан вырастут

Вопросы повышения заработной платы в Липецкой области обсудили участники выездного совещания, которое прошло в Задонске. Его провел Игорь Артамонов.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Причины низкого уровня заработной платы и меры по его повышению Игорь Артамонов обсудил с участниками совещания. На него были приглашены представители бизнеса, аграрии, руководители бюджетных организаций. Предприниматели рассказали о проблемах, которые мешают поднимать заработную плату. Руководитель региона заверил, что власть готова оказать содействие для устранения этих барьеров. Особое внимание Игорь Артамонов уделил налоговым поступлениям в бюджет. "Перед нами стоит непростая задача, но мы приложим все усилия, чтобы ее решить, - подчеркнул руководитель региона. - На данном этапе необходимо разработать четкий план действий, чтобы понимать, что компания может сделать для роста зарплат, а чем может помочь администрация области".

Фото: Администрация Липецкой области
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"Мы готовы строить диалог, ждем предложений. Мы ищем способы помочь вам, чтобы вы могли повышать зарплату своим сотрудникам. Но поддерживать будем тех, кто платит налоги и не загрязняет окружающую среду", - заявил Игорь Артамонов, обращаясь к предпринимателям.

Обсуждалось повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. В ближайшее время будет разработана стратегия, направленная на изменение ситуации в лучшую сторону.

"Мы приняли решение о повышении с января 2020 года зарплат работникам дошкольных и медицинских учреждений. В частности, воспитателям и младшему медперсоналу. Ситуация, когда люди получают 10-12 тысяч рублей, должна уйти в прошлое. Также рассмотрим возможность перераспределения субсидий. Постараемся сделать все, чтобы зарплаты жителей Липецкой области начали расти", - сказал Игорь Артамонов.

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