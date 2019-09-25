Львиная доля наград XVII Международного кинофестиваля стран АТР досталась кинематографистам России.

В этом году в конкурсной программе впервые участвовали две полнометражных ленты, и обе получили по два приза. Дебюту Александра Золотухина "Мальчик русский" присужден Гран-при, столь же высоко его работу оценило жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Дважды отметили и "Большую поэзию" Александра Лунгина: призом за лучшую режиссуру и наградой жюри объединения по продвижению азиатского кино NETPAC.

История мальчика, который отправился на Первую мировую войну с наивной юношеской мечтой о славе и орденах и в первом же бою потерял зрение, никого не оставила равнодушным. Картина Александра Золотухина уже побывала на нескольких кинофестивалях и была удостоена высоких наград: премии Circle Award 2019, диплома Гильдии киноведов и кинокритиков России на "Кинотавре". Она стала лучшим фильмом программы Forward Future на международном фестивале в Пекине, а на кинофестивале Fajr в Тегеране завоевала гран-при и приз "За лучший режиссерский дебют".

Режиссер не смог приехать во Владивосток, но ответил письменно на вопросы фестивальной газеты. Он подчеркнул, что ему "хотелось создать не документальную реконструкцию, а скорее образ Первой мировой войны - рубежа, ставшего отправной точкой для многих других событий в России и в Европе".

И это Александру Золотухину удалось. Некоторые эпизоды фильма смотрятся как кинохроника, но в них нет натурализма, чем сегодня грешат многие картины на военную тематику.

"Война - катализатор самых отвратительных человеческих качеств с одной стороны, но на фронте проявляется и самое лучшее: братская любовь, нежность, забота, терпение", - отметил Александр Золотухин.

Собственно, об этом же говорил и Павел Лунгин, показавший на фестивале фильм "Братство", и выступивший в роли режиссера и продюсера. Картина рассказывает о выводе советских войск из Афганистана.

Большой зал кинотеатра "Океан" был полон, многие зрители признавались режиссеру, что выросли на его фильмах - "Такси-блюз", "Остров".

Павлу Лунгину, кстати, достался специальный губернаторский приз "9822 километра" (расстояние от Владивостока до Москвы) за вклад в кинематограф, что очень растрогало режиссера, отметившего в этом году 70-летие.

- "Раковина" со дна Тихого океана - это очень приятно. На этом фестивале показывают очень хорошие фильмы, и я верю, что он будет расти, - взволнованно сказал Павел Лунгин, взяв в руки красивый приз из цветного стекла, изготовленный вручную всемирно известным японским мастером Юичи Нода.

К слову, лучшей короткометражкой жюри признало еще одно "Братство" - ленту кинематографистов Канады, Туниса, Катара и Швеции во главе с режиссером Мириам Жубер. Она рассказала историю семьи тунисского пастуха Мохамеда. В его жизни начинаются проблемы, когда старший сын Малик возвращается домой из Сирии.

Программа "Меридианов Тихого" дает приморцам возможность смотреть новинки российского и азиатского кино

По словам режиссера, сирийская тема для Туниса злободневна, ее затрагивают и другие режиссеры. Что делать с мужчинами и женщинами, которые возвращаются из Сирии, как их правильно реабилитировать? Ни у кого нет четкого ответа, не хватает знаний и ресурсов.

Мириам считает, что "истории о гуманизме - наша единственная надежда в борьбе с расизмом, насилием и ненавистью".

Александр Лунгин был раньше известен как сценарист. "Большая поэзия" - его вторая работа в качестве режиссера. Он никогда не думал, что сценарий, написанный около десяти лет назад в соавторстве с Сергеем Осипьяном, будет реализован. Бюджет фильма был скромным, съемочный процесс занял всего 23 дня.

Приз за лучший актерский дебют имени Юла Бриннера (звезда Голливуда родом из Владивостока) получила актриса Таисия Вилкова за роль в картине Оксаны Карас "Выше неба".

Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм достался ленте "Новогодний ремонт" режиссера Артура Пинхасова. Награду вышел получать актер и продюсер фильма Вадим Галыгин. По мнению зрителей среднего и старшего возрастов, итоги голосования неоднозначные. Но, похоже, молодежь была активнее, и в кино ей важнее, чтобы "было смешно и весело". Этот фильм выбрали 77 процентов зрителей, "Братство" отстало на пять процентов.

Главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин высоко оценил программу "Меридианов Тихого", дающую возможность смотреть новинки российского и азиатского кино.

- На мой взгляд, сегодня только в Азии режиссеры обладают потрясающей способностью снимать фильмы, которые нравятся публике и одновременно являются оригинальными авторскими лентами. В прошлом году "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил японский фильм "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, в этом - южнокорейская лента "Паразиты" По Джун-хо, и у них хорошая прокатная история, - сказал российский кинокритик.

По его мнению, и в российском кино все в порядке: есть к чему стремиться, есть от чего лечиться, но то же самое можно сказать про кинематограф любой страны.

- У нас каждый год выходит как минимум десяток фильмов, о которых интересно говорить. Мне кажется, это много. Не каждое государство может таким похвалиться, - подчеркнул Антон Долин.

Справка "РГ"

Другие лауреаты XVII МКФ "Меридианы Тихого":

Приз за лучшую женскую роль - Летиция Гомез, фильм "Истец" (Франко Лолли, Колумбия - Франция).

Приз за лучшую мужскую роль - Тоби Уоллес, фильм "Адское невезение" (Томас М. Райт, Австралия).

Специальный приз жюри - документальный фильм "Гуру" (Рори Барриентос Ламас, Чили).

Приз жюри FIPRESCI за лучший короткометражный фильм - анимационный фильм "Чичи" (режиссер Дэвид Нессл, США).