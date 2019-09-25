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25.09.2019 04:01
Проект: В регионах

На перекрестке возможностей

Южно-сахалинский аэропорт может стать важным элементом глобального транспортного узла
Текст: Павел Сонин (Сахалинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
С завершением строительства нового аэровокзального комплекса и реконструкции перрона главные воздушные ворота Сахалинской области смогут существенно повысить качество и увеличить объемы перевозок пассажиров и грузов. Об этом и о других возможностях аэропорта рассказывает его генеральный директор Никита Полонский.
Новый аэровокзальный комплекс сможет принимать более трех миллионов пассажиров в год. Фото: Аэропорт Южно-Сахалинск Новый аэровокзальный комплекс сможет принимать более трех миллионов пассажиров в год. Фото: Аэропорт Южно-Сахалинск
Новый аэровокзальный комплекс сможет принимать более трех миллионов пассажиров в год. Фото: Аэропорт Южно-Сахалинск

РГ: Никита Сергеевич, в какой стадии готовности сейчас находится здание нового аэровокзального комплекса?

Никита Полонский: Половина работ уже выполнена. Завершен фундамент, металлический каркас здания, монтируют фасад и кровлю.

В сущности, комплекс мог бы быть готов уже в этом году, но произошли изменения в федеральном законодательстве, появились новые требования к транспортной безопасности и обработке багажа пассажиров, к тому же вскрылись некоторые проблемы в инженерии - все это потребовало изменения проекта и продления работ. По нашим расчетам сдача объекта должна состояться в конце 2020 года.

РГ: Какие новые возможности появятся у аэропорта с завершением строительных работ?

НП: Прежде всего значительно повысится качество обслуживания пассажиров авиакомпаний. Площадь нового здания составит 40 тысяч квадратных метров, и в перспективе комплекс сможет принимать более трех миллионов пассажиров в год. С самолетами аэровокзал будет сообщаться через телескопические трапы - это тоже немаловажный момент. Благодаря специальной технологии чипирования багажа мы в разы повысим надежность работы багажного отделения.

Безусловно, возрастут объемы грузов, которые мы сможем обрабатывать - до 21 тысячи тонн в год с перспективой роста. Это станет возможно за счет реконструкции мест стоянки воздушных судов, а также строительства новой взлетно-посадочной полосы.

Все это открывает перед нами новые перспективы развития. Южно-сахалинский аэропорт может стать дальневосточным хабом и взять на обслуживание часть маршрутов из Северной Америки в Азиатско-Тихоокеанский регион и обратно.

Бизнес это прекрасно понимает, уже сейчас с нами ведут переговоры о сотрудничестве крупные компании-грузоперевозчики. Например, российская "Волга-Днепр".

РГ: То есть региональные власти поддерживают эти планы?

НП: Да, со стороны правительства Сахалинской области мы чувствуем большую помощь и поддержку.

Более того, аэропорт стал частью стратегического проекта "Азиатско-Тихоокеанский перекресток". Речь идет о строительстве и развитии транспортной инфраструктуры: моста на материк, новой взлетно-посадочной полосы, портов, а также создании своего островного НПЗ. Благодаря предоставлению такому заводу специального режима он сможет производить топливо для авиа- и морского транспорта по конкурентоспособным ценам.

В этом году Сахалинскую область посещал специальный представитель президента России Сергей Иванов. Он отметил, что является сторонником реализации масштабного инфраструктурного проекта по соединению Сахалина с материковой частью страны мостовым переходом.

Так что сегодня мы буквально находимся на перекрестке возможностей. Возможностей как для нас, так и для наших партнеров, в том числе потенциальных. Мы открыты для сотрудничества и будем рады рассмотреть любые предложения.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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