Магаданец лишился свободы после ссоры с соседом из-за собаки

К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил Магаданский городской суд местного жителя, стрелявшего в своего соседа.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле прошлого года подсудимый повздорил с ним и его матерью из-за неправильного выгула собаки. Спор перешел в драку. Когда конфликт, казалось бы, был улажен, мужчина пошел домой, взял травматический пистолет, вернулся обратно и стал стрелять в своего обидчика. Одна из пуль попала мужчине в левое легкое.

После, в ходе судебного заседания, стрелок пытался доказать, что его действия были самообороной. Но суд, учитывая доказательства, признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ).

Виновного также обязали выплатить потерпевшему 195 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в силу не вступил.