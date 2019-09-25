На Камчатке власти объявили о запуске котельной, которой нет уже 20 лет

Власти Камчатского края объявили о запуске в селе Средние Пахачи Олюторского района котельной, которая уже два десятка лет лежит в руинах. Министр ЖКХ и энергетики края Олег Кукиль отчитался о том, что в этом селе к запуску готов даже не один, а сразу несколько теплоисточников.

- Отопительный сезон начался практически во всех муниципальных образованиях на севере Камчатки и западе полуострова. Планируется, что с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах - это последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный период еще не стартовал, - заявил чиновник.

Когда это официальное сообщение было опубликовано на сайте краевого правительства, жители Средних Пахачей очень удивились. Люди потянулись на окраину, где некогда располагалась единственная сельская котельная, - посмотреть на коммунальное чудо. Но его не произошло. Один из селян заснял "запущенный" теплоисточник на видео и разместил ролик в интернете, сопроводив его комментарием: "Снег идет уже с шести утра. Как обычно, население не было к этому готово, как, впрочем, и источник теплоснабжения. Вот он. Хотя по документам краевые власти рапортуют о том, что этот источник стабильно работает, как и предыдущие 20 лет". В кадре появляются руины. Заснеженные разрушенные стены без крыши и даже намека на какое-либо оборудование. Как отмечают в сельской администрации, к отопительному сезону давно готовят лишь печи и запасают уголь или дрова.