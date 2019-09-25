В программу фестиваля вошли 14 постановок театров Хабаровского края и других регионов: Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского и Приморского краев, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия).

Председатель художественного совета фестиваля, художественный руководитель Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков рассказал, что Хабаровск выбрали в первую очередь потому, что это город театральный.

На открытии фестиваля в театре драмы это повторил и инициатор мероприятия, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, который впервые приехал на берега Амура.

Постановки тщательно отбирал экспертный совет. Обычных спектаклей среди них нет. Это новаторские работы, демонстрирующие авторский концептуальный взгляд и подход. По мнению заведующего литературно-художественной частью Хабаровского ТЮЗа Анны Шавгаровой, к знакомству с ними нужно подготовиться. В пример она привела известную всем еще со школьной скамьи пьесу "Гроза", которую привез на фестиваль Сахалинский международный театральный центр имени Чехова.

- Если ожидаете увидеть классическую Катерину, то лучше не приходите, - советовала театровед. - Сам театр назвал постановку сказкой по мотивам драмы Островского.

Открылся фестиваль спектаклем Улан-удэнского государственного русского драматического театра имени Бестужева "Ричард III". Режиссер признался перед премьерой, что хотел удивить зрителя "горькой актуальностью современных реалий российской жизни". Половина зрителей ушла во время антракта...

Главная задача фестиваля - наладить и поддержать творческие связи между дальневосточными театрами. Уже сейчас идет речь о том, чтобы сделать мероприятие ежегодным. Это даст профессиональному сообществу и возможность регулярно собираться вместе, и стимул для развития. А зрителю - увидеть самые интересные постановки.

Справка "РГ"



Фестиваль организован в рамках двухгодичной федеральной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В нее также вошли образовательная программа и международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который примет в 2020 году Владивосток.