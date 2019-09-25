Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан

Более 360 человек экипажа плавбазы "Петр Житников" доставили на курильский остров Шикотан, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Эвакуированных с судна людей разместили в пунктах временного проживания. Напомним, 24 сентября в консервном цехе плавбазы "Петр Житников" загорелась гофротара. Судно в это время находилось в акватории Тихого океана, в 48 километрах к юго-востоку от острова Итуруп.

После получения тревожного сообщения на помощь терпящим бедствие выдвирнулись спасательные суда - "Атлас" из Корсакова (Сахалин) и "Преданный" от острова Уруп, а также пограничный сторожевой корабль с острова Шикотан. Рыбаков эвакуировали на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

На борту "Петра Житникова" осталась аварийная команда из 59 человек, которая занялась охлаждением переборок и обеспечением живучести судна.

Вчера некоторые информагентства сообщили о том, что пожар ликвидирован силами экипажа, но выяснилось, что это не так. По данным морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, горение гофротары продолжается. В районе ЧП, рядом с плавбазой находятся четыре спасательных судна, экипажи которых оказывают рыбакам помощь в ликвидации возгорания.

По данным ТАСС, все моряки с плавбазы "Петр Житников" получат расчет по прибытии во Владивосток и смогут списаться на берег.