Спасение горящей в районе Курил плавбазы обойдется владельцу в 30 млн

На спасение плавбазы "Петр Житников", терпящей бедствие у курильского острова Итуруп, судовладельцу может понадобиться около 30 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник в рыбной отрасли.

Напомним, 23 сентября, когда судно, принадлежащее компании "Дальморепродукт", находилось в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп, на нем начался пожар. Загорелась гофротара в консервном цехе.

Большая часть экипажа - 361 из 420 человек - эвакуированы. Оставшиеся на борту 59 рыбаков продолжают борьбу с огнем. На месте происшествия также работают экипажи спасательных судов "Преданный" и "Атлас". Возгорание локализовано.

В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что аварийной команде судна удалось запустить двигатель, и плавбаза отправилась в сторону Итурупа.

Эвакуированных членов экипажа "Петра Житникова" доставили на Шикотан, откуда они переправятся судами на Кунашир, а после самолетами - во Владивосток. Ранее сообщалось, что когда все моряки вернутся туда, они получат расчет и смогут списаться на берег.