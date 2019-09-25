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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лес придавил

В Чите арестован "Лучший предприниматель-2016"
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Забайкалье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
По подозрению в незаконной поставке леса в КНР арестована известная в Забайкалье предпринимательница. Под арест взят и ее супруг, имеющий и российское, и китайское гражданство. Задержаны и еще несколько человек, которые могут быть причастны к делу.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре подробностей дела не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что у всех подозреваемых проведены обыски, правоохранительными органами возбужден ряд уголовных дел. Размер причиненного ущерба также не называется.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Известно, что заключенные под стражу супруги занимались предпринимательством с 1997 года. Сферы их деятельности варьировались от строительства домов до оказания образовательных услуг. В 2016 году женщина даже стала победителем номинации "Бизнес-леди" в конкурсе "Предприниматель года".

Вероятно, это уголовное дело - лишь вершина айсберга. Масштабы незаконной рубки леса и его контрабанды в Китай поражают. В мае 2019 года сотрудники министерства природы Забайкалья совместно с представителями МВД и прокуратуры обнаружили незаконные пункты приема древесины на территории Петровск-Забайкальского района. Распиленный лес контрабандой вывозился в Китай, ущерб от этого оценили в 500 миллионов рублей.

По информации регионального минприроды, ущерб от незаконной вырубки леса в крае с 2016 по 2018 год превышает 550 миллионов рублей. Между тем масштабы незаконно заготовленной древесины растут. Если три года назад была выявлена незаконная вырубка 27,7 тысячи кубометров древесины, то в прошлом - уже 52,6 тысячи кубометров. С начала 2019 года расследовано 205 уголовных дел. Как показывает практика, подобные преступления происходят из-за попустительства чиновников на местах.

Происшествия Правосудие Суд ДФО Забайкальский край Чита
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